解僱｜多番過不了試用期　女生上網求助　反被網民斥「自己攞嚟」

許多公司在新人入職時，都設有三個月的試用期，來判斷該員工能否勝任這份工作。對此便有一位女網友分享，自己從出社會到現在，有多份工作都撐不過試用期，讓她不禁認為「公司都太嚴苛」。



原PO在Dcard上以「沒辦法過試用期」為題發文說明，自己從出社會到現在換了很多工作，每一間都沒超過試用期，很多主管都說不適合，有些是說她學習太慢，也有時候是偷滑手機不小心被發現，這樣的狀況讓她不禁無奈「為何現在的公司要求都那麼嚴苛啊，我只是想好好工作養活自己而已啊」。

事主只想「好好工作養活自己」，但網民都說出了她問題在哪？（按圖了解）

+ 6

此文一出，便有許多網友紛紛開始給原PO建議：

．「滑手機不是問題，工作也很常需要用手機拍樣品照片傳給廠商，但是看不相干的網站還看到被提醒，真的是妳要檢討」

．「試用期3個月裝一下都沒辦法，真的應該好好檢討自己吧」

．「適者生存法則，但提醒您，上班不能滑手機是基本常識吧！要滑就不要被發現」

．「學習慢還好說，但學得慢又愛偷滑手機，那這種員工真的先不要欸」

．「很多次試用期沒過，要檢討自己，而不是公司」



相關文章：老細懶開明 反卻加劇下屬彼此猜忌 沒做好4件事證明他領導無方

+ 8

此外，也有許多職場上的前輩表：

．「至少把分內的事情做好做滿，而且新人真的就該乖乖安分，等全部都熟練的要偷懶也不遲」

．「主管不會care妳有沒有『偷滑』，但是他交待妳的事情你還沒做完，甚至根本沒做多少就在那邊滑，叫妳滾就是活該」

．「因為妳只想養活自己，但公司不想白白養妳」



【延伸閱讀，更多打工仔職場建議】

成長｜死做爛做只令你持續庸碌 前5%職場精英都有這20個做事習慣

+ 16

辭職｜寧棄高薪轉行送外賣？ 打工仔因一事放棄文職網民有同感…

+ 4

同事語文能力普通 卻總愛突兀地講英文？4個行為看出他只在扮勁

+ 10

月薪逾2萬每天只在整Excel表？ 事主嘆想轉工網民卻錯重點…

+ 12

延伸閱讀：

待業半年會太久？ 網熱議並分享經驗「你不孤單」

上班族休假調查 42%休假不正常、70%患請假恐懼症

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】