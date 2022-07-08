返工｜新入職該準時下班還是扮忙OT？網民「一原因」鼓勵做自己

台灣工時排名世界第三，上班族每天加班成常態，有上班族到職場討論平台「104職涯診所」提問，自己希望上班好好工作，下班好好生活，卻被別的部門以為她很閒，「難道要故作忙碌加班比較好嗎?」職場專家認為，只要確認當天預計工作排程完成，準時下班沒有錯，甚至代表效率高，時間久了，大家就會另眼看待。



這位上班族擔任行銷企劃，她說自己的工作態度秉持上班時間好好工作、下班時間好好生活，所以上班抓緊時間好好學習，也認真做着主管交辦的專案及事情，每件事都有按着時程進行，六點時間一到準時關機下班。

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沒想到有一次在洗手間遇到別部門主管，隨意聊起「你是行銷單位的新人嗎？剛進來比較不忙吧？我看你都滿早下班的？因為你們部門其他人都有加班耶……而且你們主管也滿晚走的耶……」但她覺得自己明明就是做好份內的事，準時下班而已，頓時有一種不好意思的感覺，「難道準時刷卡下班，比主管、別的同事早走，就代表很不認真嗎？」

詢問面對這樣的狀況，該演一下我忙到加班，還是繼續「準時下班」？如何讓有加班文化的公司，知道「準時下班，代表我努力上班」？

104職涯診所前輩答覆，只要確認當天預計的工作排程已完成，準時下班沒有錯，認不認真是主觀意識的評斷，此時看得是結果論，是工作的效率與品質，也不需要刻意裝忙加班與想要改變公司的文化，實實在在做自己，只要拿出工作的成績即可，時間久了，大家就會認同你，對你另眼看待的。

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職場來抬槓Line友也以自身經驗表示，擔任管理職多年，若同仁都照進度完成無延宕，是不會在意同仁是否準時下班，也有發現過有些同仁在主管沒下班前不敢下班，個人不希望這樣，為此還會適時的下班。不過還是要看自己單位主管，了解主管的管理風格，因為是「別的單位」主管說的，有可能恰巧遇到新人想認識又沒甚麼好聊，微笑回應一下就好。

104 FB粉絲頁網友則說，有家庭就是要準時下班，不準時下班是在演幾點？沒生活重心嗎？家人又不是公司同事、上司。

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