職場上20句假話難聽過粗口 網民怒數呢句嘔心過「大家一家人」
返工要虛偽少少做人就難免，但是有些所謂「美言」，尤其出自老細或上司把口，其實難聽過粗口。有網民在FACEBOOK發文，叫大家分享職場上聽過最假的說話，立即得到大家踴躍發言，其中最多人認同的一句話應該好多人都聽過，大家是否猜到是哪一句？
早前有網民在FACEBOOK 群組「扮工室ONLINE」開帖文，請一眾網友分享「職場上聽過最假的話」，惹來不少打工仔留言狂數，《開罐》為大家整合了20句獲最多人LIKE的留言，雖說香港不少人是社畜，但其實真話定假話大家是分得好清楚，不過為兩餐只能打落牙齒和血吞……
👉 怕識到渣男可以點？係咪好男人最緊要睇耳仔！8個必嫁好老公面相
👇👇👇點圖看20句職場上難聽過粗口的假話👇👇👇
【1】今年淨係你加薪加得最多最好，唔好同人講呀！
【2】 會盡快fill 返啲headcount 㗎啦，呢段時間辛苦住咁多位同事先啦
【3】 上司: 我真係唔想大家OT
【4】「你冇事嗎？」（關心的語氣）
場境係：你係被栽員的一個，執嘢離開時，炒你嗰條友打去你ext慰問你。
【5】 留喺度咪幾好
【6】 你睇人哋都做到 點解你…？
【7】 你為公司嘅付出大家都見到嘅！
【8】我哋呢度係大家庭，返工最緊要開心，有咩唔啱拎出嚟講。
【9】 出面經濟好差，好難搵工
【10】 大家一家人
【11】 年尾花紅唔少得大家
【12】 畀心機呀～ 我睇好你㗎～
【13】 好快會升你， 做好啲成績出嚟畀人睇
【14】 得啦 你搞得掂嫁啦 信你呀
【15】 講個秘密你知... 唔好同人講（但原來全部人都知）
【16】 做埋就早啲收工
【17】 依度D同事無乜嘢 都好好架
【18】 我過埋年唔做啦
【19】 好容易做嘅
【20】 講兩句
還有十句職場上聽過的假話都是超嘔心，而在20句假話當中，又以第一句「今年淨係你加薪加得最多最好，唔好同人講呀！」最多人有反應，未知大家又是否全部都聽過呢?如果是我真係恭喜你......
同場加映：職場奇聞｜新人返工20分鐘即辭職？網民：有人返工3日才知是白撞
新人返工首日，你會否滿懷期待，希望新人是靚仔、靚女，或者非常幫得手？最近有網民分享職場新人奇聞，新人只是「行個圈」便即時辭職，更有網民表示曾有新人返工竟是白撞！點擊看職場新人奇聞