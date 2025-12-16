職場上20句假話難聽過粗口　網民怒數呢句嘔心過「大家一家人」

返工要虛偽少少做人就難免，但是有些所謂「美言」，尤其出自老細或上司把口，其實難聽過粗口。有網民在FACEBOOK發文，叫大家分享職場上聽過最假的說話，立即得到大家踴躍發言，其中最多人認同的一句話應該好多人都聽過，大家是否猜到是哪一句？



《新聞女王２》劇照

早前有網民在FACEBOOK 群組「扮工室ONLINE」開帖文，請一眾網友分享「職場上聽過最假的話」，惹來不少打工仔留言狂數，《開罐》為大家整合了20句獲最多人LIKE的留言，雖說香港不少人是社畜，但其實真話定假話大家是分得好清楚，不過為兩餐只能打落牙齒和血吞……

👇👇👇點圖看20句職場上難聽過粗口的假話👇👇👇

【1】今年淨係你加薪加得最多最好，唔好同人講呀！

【2】 會盡快fill 返啲headcount 㗎啦，呢段時間辛苦住咁多位同事先啦

【3】 上司: 我真係唔想大家OT

【4】「你冇事嗎？」（關心的語氣）

場境係：你係被栽員的一個，執嘢離開時，炒你嗰條友打去你ext慰問你。

【5】 留喺度咪幾好

【6】 你睇人哋都做到 點解你…？

【7】 你為公司嘅付出大家都見到嘅！

【8】我哋呢度係大家庭，返工最緊要開心，有咩唔啱拎出嚟講。

【9】 出面經濟好差，好難搵工

【10】 大家一家人

【11】 年尾花紅唔少得大家

【12】 畀心機呀～ 我睇好你㗎～

【13】 好快會升你， 做好啲成績出嚟畀人睇

【14】 得啦 你搞得掂嫁啦 信你呀

【15】 講個秘密你知... 唔好同人講（但原來全部人都知）

【16】 做埋就早啲收工

【17】 依度D同事無乜嘢 都好好架

【18】 我過埋年唔做啦

【19】 好容易做嘅

【20】 講兩句

還有十句職場上聽過的假話都是超嘔心，而在20句假話當中，又以第一句「今年淨係你加薪加得最多最好，唔好同人講呀！」最多人有反應，未知大家又是否全部都聽過呢?如果是我真係恭喜你......

