初入職場的年輕男女由於人生經驗不多，最怕應付上司（老細）無理要求，最近連登討論區一位網民的經歷及網民建議，便值得職場新鮮人參考。這位網民表示，剛轉職到新公司，卻遇到「老細日日6點後先搵你做嘢」，因此經常OT，非常痛苦，於是上網求助。



《大叔的愛》劇照

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這位網民「我不乖」的網民表示，新工入職一個半月，大部份日子都要OT一至兩小時，而主要原因都是老細經常5、6時才指派工作，「星期五6:05pm叫我做一份未做過嘅task，仲話趕住要（星期一要）」。👇👇👇以下是網民「我不乖」講述這份「伏工」的重點👇👇👇

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祼辭還是hea做？

不少網民都有過類似經歷，有人說：「我都試過，啲tasks越嚟越遲俾，試過做到晚上十一點幾至走。 頂唔順，之後臨收工避開老闆等佢搵唔到我，自己見6:30 Sharp 走人，咩都唔理，當然都係唔涯得好耐，最後都係要quit。」

總結網民建議，最多人提議辭職，認為反正未過試過期，大可再另覓筍工，但樓主表示不過祼辭，只能騎牛搵馬。於是又有人提議「hea做」，有網民分享曾與上司「累鬥累」，一來不用辛苦自己，二來也可爭取時間搵工。

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還有一個選擇？

其實以上兩條路都較為「消極」，同時反映不少職場打工仔的心態，總是認為無法與上司或公司溝通，甚至討價還價。然而，一間公司要重新招聘也是要成本的，況且老細的要求，亦不一定是出於惡意，是可以商量的。

另一個討論區便曾有網民分享過類似經驗，表示已約了家人或朋友在地鐵站，因此要離開了，工作只能明天處理，大方地拒絕了無必要的加班要求。更曾有網民表示，觀察到上司總是較晚時間才開始工作，導致臨收工才發出指示，於是禮貌地與上司討論，如果5時後才交代工作，便要明天才能完成，最後成功「管理」上司，讓他早點分派工作。當然，如果你肯定你的上司或老細是「衰格冇品」，那就只能搵工了。

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