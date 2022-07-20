見工｜為何想離開現職公司？留意3大方向　給予面試官最完美答覆

面試時總是有一些面試官常問的問題，一名網友就分享了面對「為甚麼會想離開前一間公司？」這一尷尬問題的三大正確回覆方向，以及三大錯誤回答方式。



學懂如何回答「為甚麼會想離開前一間公司？」，自然能夠在面試中突圍而出（按圖了解！）

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事主在Dcard上以「為甚麼會想離開前一間公司，幾乎是必問！」為題表示，當面試官詢問為何會離開上一間公司的話，有三點需注意：「探詢你的工作價值」、「誠實為上策」、「減少負面論述」。

探詢工作價值的部分事主表示，企業想了解面試者的價值觀，因為一定有甚麼在意的點讓自己離開上一間公司，「了解面試者在意的點是甚麼」。第二是誠實為上策，因為企業一定知道造成離職，一定有其他潛在因素，因此不要說謊編造故事，「避重就輕論述，離職原因只要能交代得過去，基本上不會成為你的阻礙」。

最後一點則是減少負面論述，也就是「避免批評前公司、前主管、前同事」，因為面試官同時也在觀察面試者是甚麼樣的人。

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提到錯誤的回答方式，他則說面試者應避免提到「與主管管理風格不同」、「與同事相處不睦」、「工作時間太長，需常加班」三大地雷區，因為企業方還不了解面試者是怎樣的人，因此會預設「一定是你哪裏有問題，才這樣…」，提到加班部分，企業則會認為面試者對於工時調整的彈性不大，因此不錄取。

事主最後指出「正向的職涯發展、挑戰自我的說法主管都買單」，最好的說法是營造出自己有在計畫職涯規劃，例如，為了提升自己的專業、開發自己的潛能、挖掘更好的自己等。他強調，從自己能給出的貢獻切入，讓面試官覺得自己有能力、企圖心與上進心，「大家都喜歡正向、喜歡學習的求職者」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】