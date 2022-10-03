見工｜年輕人面試表現太輕率　穿着不妥、沒帶筆　還敢要求高人工

「您們是來工作還是來玩的啊？」



日前一名網友在網絡上發文，透露自己最近一連面試好幾個年輕人，結果卻讓他感覺到時代真的變了，許多求職者不僅沒有正式服裝，連筆都沒有帶，而帖文曝光後也掀起討論。

自視過高，有時只會令HR、主管覺得你「憑甚麼」！（按圖了解）

+ 9

日前一名網友在Facebook「爆廢公社二館」上發文，提到最近一連面試好幾個年輕人，讓他感覺到時代真的變了，首先不論服裝穿着的問題，許多面試者都沒有帶筆，讓他直呼「連筆都不帶，還真不知是不是來觀光的」。

事主表示若詢問面試者一些專業問題，結果完全一問三不知，不然就是講很虛或二二六六。不僅如此，事主透露面試者的胃口還相當大，身為剛畢業又毫無經驗的社會新鮮人，福利竟然一個比一個敢開，月薪40K（台幣，下同）、希望供餐、配電單車車車位、甚至詢問電腦等級。

對此，事主進一步詢問面試者為甚麼會提出這些要求，「竟然回我說他同學和朋友都有，說他們都有拿到這些薪資和福利，結果有一個還被我抓包，因為剛好有前同事在年輕人朋友的公司，年輕人的朋友只是一個小小小OP（操作員、管理員），還自稱自己是工程師」。

相關文章：搵工｜見工面試表現失準先別自責 5條HR低質提問誰也不會答得好

+ 12

在帖文的最後，事主不禁向年輕面試者喊話，「您們是來工作還是來玩的啊，怎麼這麼敢開條件，都還沒展現能力時就先把嘴技能點滿，您們這種人才來我們公司太可惜了，應該去大廠」。

帖文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示：

．「現在沒能力的最喜歡要求高薪，就讓他回家慢慢等」

．「非常認同啊，有幾分能力領幾分錢」

．「所以我甘願自己做也不請人，來學一技之長還要被氣死」

．「現在一屆不如一屆，我還有面試過談吐很差的，我還指導了他一下之後面試的方向」

．「現在的年輕族群很多都是這樣的，我還遇過面試遲到，理由是不習慣早起」



不過，也有些網友打臉事主：

．「中午有便當不是基本的嗎？」

．「我覺得開40k其實不算高吧」

．「我工作那麼久，面試過很多工作，從沒帶過任何一支筆，面試連個筆都沒提供，這公司是有那麼窮嗎？」

．「我想問貴公司很窮嗎？連筆都買不起嗎？」

．「40k很多嗎？我們公司最近進來的，非相關科系私立大學就至少有40k了」



相關文章：見工｜Excel「SUM函數」也不懂！HR嘆很多求職者 過不了面試首關

+ 13

相關文章：見工｜為應徵外商特意請假 事主白等5小時 才被告知面試已取消

+ 8

延伸閱讀：

月薪28k下班焦慮到哭 23歲職場新人問：該撐到領年終嗎？

新鮮人一畢業即就業是好事？ 她想嘗試更多事怎奈：家人不肯

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】