見工｜Excel「SUM函數」也不懂！HR嘆很多求職者　過不了面試首關

新鮮人求職碰壁是常有的事，如何為自己加值提升錄取機率成為求職者最需要注意的關鍵，有從事HR工作的網民就發文建議，若有意從事行政類的工作的人，最好提前熟悉excel軟件操作，否則很可能在第一關就被刷掉。誠懇建議讓兩派網友激辯，甚至釣出一派人直指「這一年」的畢業生最誇張，連電腦基本操作都有問題。



懂用Excel，原來是搵工的基本功？（按圖了解）

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事主表示，近日公司在徵行政人員，雖然不是高薪，但很適合剛出社會的新鮮人騎驢找馬，然而面試10位就有9位在第一關「excel」被刷掉，考題還只是「基本的支出表帶入sum（加總函數）」，雖然她覺得不會教一下就好，可惜長官不同意。她感嘆，應徵者多但excel真的是罩門，建議若想從事行政工作的人，「請摸一下excel吧」。

不過有網友不領情，認為薪水低還要自備技能：

‧「反正薪水也才兩萬五進去再學就好了」

‧「上班google就能用的東西，不知道背來幹嘛」

‧「拿香蕉就請猴子」

‧「多數企業應該都有建立範本，直接拿來套用就好，老闆要的是結果」。



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有人則認同事主：

‧「excel真的是基礎技能」

‧「認同，不會excel會考慮不錄用，進來還要教你excel也太累」

‧「行政工作excel是必備技能吧，不用說多厲害，但sum不會就太誇張了」

‧「我原本也想說要用再學就好，結果還真的碰到甚麼都不會的新人，教了也不會應用跟變通」

‧「這是真的……從不會到會這段時間真的很難熬，都是被人家打罵出來的，真心勸一下想做行政的 還是懂一些excel比較好，是基本門檻」。



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不少網友分享職場上遇到「不會excel」、「不會電腦」同事的甘苦談，「不會」的範圍之廣令人吃驚：

‧「遇過把欄位拉寬一點都不會」

‧「我也遇過快捷鍵複製貼上搜尋都不會的人」

‧「我遇過連在桌面上新增資料夾都不會的」

‧「之前在事務所實習，她們說還曾經面試過連存檔都不會的」

‧「我遇過不會解壓縮的」

‧「我也是遇過不會存檔的，還不知道怎麼改檔名」



有趣的是，前列部分行為遭指出自「兩年前的應屆畢業生」，而非年紀大的長輩。

然而，有網友解釋為何「兩年前的畢業生」會出現「不會電腦基本操作」的狀況，「很年輕的也有可能，就是科技代溝，從小到大沒摸過幾次電腦，手機可以解決他們大部分需求，對電腦0概念的人其實超多的，不要說教辦公室軟件怎麼用了，要從正常使用電腦開始教」、「現在很多小朋友只會用手機，不會用電腦」、「現在年輕人用手機的時間比較多，跟你我那個年代基本上都用電腦還是有點差距」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】