辦公室人際心測｜與同事吵架你會怎解決？這選項到處樹敵而不自知

不論是剛踏入職場的新鮮人，又或者是職場老鳥，人際關係向來是職場必修課。



韓網近來也瘋傳以下這一則心理測驗，憑直覺選擇「你會與同事和好的方式」，就能一秒測出你在職場的人際關係與際遇，一起來看看吧～

在辦公室與同事的關係如何，你的仕途也必如何~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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問題：某天，你和每天都會見面的同事因小事而吵架，你會選擇以下何種方式解決呢？

1. 偷偷準備禮物，主動和好

2. 找時間聊天，與對方和好

3. 內心很在意，表面上卻裝沒事

4. 盡快約對方吃飯或喝酒，在飯局上解決

↓↓↓選好了嗎？讓我們一起看答案吧↓↓↓



1. 偷偷準備禮物，主動和好→工作狂類型

對於工作的企圖心與熱忱相當高，甚至不惜為了工作放棄經營人脈與個人情感，在同事眼中，你是十足的工作狂，同事們對你是保持距離的，除了公事方面，私下鮮少有交集，不過，你同時也備受上司與老闆賞識。

2. 找時間聊天，與對方和好→特別受同性同事歡迎類型

在職場上你備受同事歡迎，尤其是同性同事，總能打成一片、建立人脈，縱使在意見上面出現分歧，你也能運用良好的溝通手段，來解決問題，職場上的人際關係絕佳。

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3. 內心很在意，表面上卻裝沒事→平凡類型

工作對你來說就僅僅是賺錢，因此，到了下班時間你就會消失得不見蹤影，不會與同事交惡，卻也不願深交或者拓展人脈。在同事眼中，你的個性相當隨和、但謹守上下班時間，在上司與老闆眼中，則難以獲得提拔，因為你的企圖心實在太低了，相對的，若是處於競爭激烈的職場環境下，你則相當容易被淘汰喔。

4. 盡快約對方吃飯或喝酒，在飯局上解決→容易樹敵類型

在職場上人氣極高，備受同事與上司、老闆看中，總是能在短時間內獲得升遷，不過，事實上，你也容易出現「換了位子，換了顆腦袋」的狀況，因此，那些曾經力挺你的同事，會漸漸與你疏遠，甚至在不知不覺樹立了敵人。簡單來說，你的職場升遷十分順遂，但在職場上的真朋友卻少之又少，建議是時候建立就算遇到難題，也會支持你的真友情了。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】