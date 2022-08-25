見工｜HR問「1到100有多少個9」　大量求職者答錯　僅得一人答對

在瘋狂投履歷、尋找最適合的工作的時候，最關鍵的環節相信就是面試，對於大部分人來說，儘管自己早已準備充足，但始終還是無法避免有點緊張的心情，深怕自己在回答面試官問題的過程中，不小心口誤而失去了良好的機會。



對此，國外於日前發生了有趣事件，一名面試官向所有面試者提問了同樣的問題，沒想到只有一名年輕女子輕鬆過關。

根據《每日頭條》報導，這起事件於日前發生在大陸當地的某家公司，面試官透露，他們的公司於近日在網絡上開出了職缺公告，隨後就吸引了大批符合條件的求職者前來面試，對於這些求職者，該名面試官亦提出了一題簡單且有趣的問題來增加面試的難度，進而收穫了許多不同的答案以及意料之外的結果。

該名面試官提問：

從1到100的數字中，有幾個9？

對此，有部分求職者很快的就回答了「10個」、「11個」，但全都不是正確的答案，甚至有求職者不滿的認為，在面試的時候問無關的題目根本就是浪費時間，因此以上的求職者都以面試失敗離開了現場。最後，一名剛出社會的年輕女子則緩緩的說，「1到89共有9個9、90到98則有9個9，單99就有2個9，所以答案是20個9」，而她的細心最後獲得了面試官的賞識，成功被錄取。

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