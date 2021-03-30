「天生不擅長」是藉口！打破3大迷思別把努力用錯方向｜自我管理

撰文： 經理人 最後更新日期： 2021-03-30 15:40

吉姆・快克（Jim Kwik）5 歲大腦受創，學習能力受了影響，一頁書可能一整天也讀不完。即使如此，快克依舊沒放棄學習，甚至為了趕上進度而熬夜看書。直到某一天，他被發現昏倒在家中。

要改掉的3種錯誤觀念，重新認識自己的可能性。（點擊下圖）

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住院期間，他偶然注意到護士手上的馬克杯，上面印着一句話：「問題無法被相同水準的提問解決。」這讓快克醒悟，自己一直以來都問錯了問題，關鍵不在「該怎麼解決學習障礙」，而是「該怎麼學比較快」。

出院之後，他第一件事就是去圖書館，找「學習如何學習」的書。這些書數量之多，讓快克疑惑，為甚麼沒有開設一門「如何學習」課？所以，他開始研究學習法，逐漸地，從 30 天看一本書，到一個月看 30 本書。現在，快克成為學習領域的世界級專家，《腦力全開》就是他的學習方法論。

迷思一：「我天生不擅長…」

快克指出，許多人學不好，不是因為沒有天分，而是心態不正確。比如說，最常見的迷思是「我天生不擅長…」但這句話只是不想努力的藉口，《心態致勝》指出，這是定型心態（Fixed mindset），把壞結果怪罪於天賦，自己就不用流血流汗；與之相對的是成長心態（Growth mindset），認為每一次失敗都是學習，從而愈錯愈聰明。

迷思二：「人的大腦只開發了10%」

另一個有趣的迷思則是「人的大腦只開發了 10%」，從 10 年前的《藥命效應》、5 年前的《露西》到最近的《黑鏡》都出現過類似的台詞，宣傳「人隱藏了龐大的潛能，但有一個鎖把它關起來」，但這其實是錯誤觀念。

神經科學家大衛．伊格曼（David Eagleman）指出，人其實已經使用 100% 的大腦。加拿大西門菲莎大學（Simon Fraser University）研究顯示，頭腦有一種名為「突觸修剪（synaptic pruning）」的流程，只要人沒有使用某一部份的大腦，就會發生大區域的頭腦退化；但從研究結果看來，除非生病，否則並未有這種現象。

迷思三：「知識就是力量」

最後一個謊言是，「知識就是力量」，它其實被斷章取義了，原文是「知識的目的是力量；使用定理是為了架構問題；最後，所有的推測是在執行某個行動或要做的事。」這句話的意思是，知識必須用來執行某個行動，才能變成力量。所以，書讀很多沒有用，還要運用書的內容，知識才可能墊高你的職涯。

提升學習動力：符合3標準，學習不再半途而廢

學習的第二步，是堅持到底。快克表示，許多人學不會，不是因為所學的技能很困難，而是中途放棄。

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不想中途放棄，就要確保欲學習的事物或達成的目標，符合以下 3 種標準。符合愈多項，學習動力愈高：

區分學習目的和目標

想要自己擁有足夠的「熱情」，支撐到最後一刻，首先要確保，學習的目的是什麼？比如說，想要一年讀100本書，但這其實是目標，不是目的；你得進一步詢問，為什麼想一年讀100本書呢？答案可能是增廣見聞，這才是目的。而想達成這個目的，有許多方法，讀書是一種、出國是另一種。想當然，出國比讀書更容易堅持到底。

目的符合身分認同：

史丹佛大學（Stanford University）研究兩組學生，第一組詢問：「下一週是總統大選，你會回去投票嗎？」第二組則問：「你覺得自己是合格的公民嗎？」等到下一週總統大選結束，第二組的投票率比第一組多16%，因為人會做出符合身份認同的行為。換言之，如果你自認是愛書人，養成讀書習慣就簡單許多。

挖出真正的價值觀：

快克曾詢問一位客戶，哪些事物是人生中最重要的？對方排在首位的是「家」。然而，家不是一個價值，所以快克進一步挖掘，為什麼家重要？對方說，因為家人的「愛」，讓他努力的一切都有價值，「愛」才是價值。

兩者的差異在於，把家作為價值觀，你可能去學裝潢，結果學到一半發現，好像哪裡怪怪的而放棄；了解愛才是真正重要的，你可能會去學煮菜，只要想到家人吃得很滿足的表情，就有學習下去的動力。

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用對學習方法：善用2種技巧，讀書、練習都高效

有了正確心態，以及滿滿動力，學習方法才有用武之地。

如果是要閱讀或語言學習，快克推薦「番茄鐘工作法」，指每讀 25 分鐘，就休息 5 分鐘，這會讓兩個心理學效應發揮作用，分別是初始效應（primacy effect）以及時近效應（Recency Effect）。

技巧一：刻意練習

初始效應指人對一件事剛開始的印象最深刻；時近效應則是一件事快要結束時，人會的記憶最清晰。打個比方，一次讀 25 分鐘，能記住前 5 分鐘和後 5 分鐘的內容，讀 4 小時書，則可以記得 8 乘以 10 （5 + 5），共 80 分鐘的內容；如果是一次讀 4 小時的書，可能只會記得前、後 10～20 分鐘在幹麻，學習效率增加 2～4 倍。

倘若要學習某一項技能，像是網球、鋼琴，快克建議運用「刻意練習」，指把運動拆成幾個動作或步驟，並分別設定有挑戰的目標、分別練習，進步速度就會飛快。

技巧二：交錯

快克還補充另一個技巧「交錯」。它的概念來自「主場優勢」，就是比賽時，團隊在自己平時練習的場地表現會比較好，去別人的地盤表現較差，因為練習成果會受學習環境的限制，所以想要表現一致，就要適時的切換練習情境。

舉例來說，平時都在台北的體育場練習慢跑，跑道材質是橡膠。下一次練習時，可以嘗試替換其中一個條件，像是高雄、人行道、或沙地。由於情境不同，慢跑時間可能會變差，此時只要跑回原本的成績，能力就會進步。經常更換不同學習情境，久而久之，就算到了陌生場地，也能發揮出一樣實力。

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快克這本書，算是一套完整、有系統的學習方法論，雖然彙整了《刻意練習》《心態致勝》《心流》等暢銷書的做法，所以有些內容看起來似曾相似。不過，如果你缺乏自己的學習地圖，這本書絕對能一次滿足你的所有需要，幫你腦力全開。

【本文獲「經理人」授權轉載。】