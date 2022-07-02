女強人難脫單的6大特徵：工作忙是藉口　不高攀亦難屈就才是主因

忙碌的一天結束，回到家中卻感到一陣空虛湧上心頭，你也是全神投注在工作上，無暇談戀愛的單身貴族之一嗎？



有時不完全是因為工作忙碌而沒時間，也不一定是因為自己的條件不好而遇不到好對象，或許你只是「倔強式單身」而不自知。

統整小紅書上6個職場女強人常見的倔強式單身特徵，來看看你符合了幾點！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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倔強式單身的6大特徵：

1. 嘴上說著要找對象，卻從來不付諸行動

第1個職場女強人容易有的倔強式單身特徵為「嘴上說著要找對象，卻從來不付諸行動」，你身邊或是你本人，是不是也常常嚷嚷著沒男友、沒對象、遇不到適合的人，可是卻不見你動起來去拓展人際、參加聚會呢？異性並不會從天而降，而是要你踏出家門尋找才有機會，下次假日別再宅在家、下班偶爾換條路線走、朋友約聚餐也不要拒絕，試試讓自己除了工作之外也有其他休閒娛樂吧！

2. 沒有特別喜歡的對象，別人的追求也懶得接受

第2個職場女強人容易有的倔強式單身特徵為「沒有特別喜歡的對象，別人的追求也懶得接受」，當朋友問起單身的你：「理想情人是什麼模樣？到底喜歡什麼類型的男生？」你卻一問三不知嗎？既沒有特別喜歡的對象，也從未想過理想情人該有的條件，自己都不了解自己，又要怎麼讓周遭的人幫助你脫單成功呢？況且面對別人的追求你也是退避三舍，若從未嘗試又怎能知道自己適合什麼樣的人。

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3. 說不上寧缺勿濫，但也不想委屈將就

第3個職場女強人容易有的倔強式單身特徵為「說不上寧缺勿濫，但也不想委屈將就」，前述提及當有對象上前來敲響愛情門鈴時，你卻緊閉心房不見客？也許你的心中認為對方不是你的理想情人，不想為了談戀愛而談，美名為「寧缺勿濫」，但實際上你只是不想「委屈將就」罷了！但是，如同戀愛專家常說的：「沒有100分的情人，只有50分的兩人」就看你願不願意接納磨合。

4. 總是抱持可有可無的模棱兩可心態

第4個職場女強人容易有的倔強式單身特徵為「總是抱持可有可無的模棱兩可心態」，你是不是有時也覺得單身很棒、很自由，不需要下班就趕約會、不需要遷就兩人的喜好；但有時看到情侶互動又覺得挺羨慕的，尤其是在情人節、聖誕節這種特殊節慶，就會特別感到孤單寂寞？這種有對象也好，沒有也罷的消極心態，是真的很難從單身貴族中畢業的！

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5. 嘴上說好帥，心裡卻毫無波瀾

第5個職場女強人容易有的倔強式單身特徵為「嘴上說好帥，心裡卻毫無波瀾」，空窗多年的你，是不是也漸漸發現，面對那些帥哥小鮮肉已經慢慢無感了？即使嘴巴稱讚他們長得很帥，心裡卻不再像年輕時候一樣怦然心動，這種情況通常是因為你已經習慣了單身日子，也可能是因為打定了自己沒機會，不管怎樣都不能讓這種心態成常態。

6. 誰都無法住進你的心裡

第6個職場女強人容易有的倔強式單身特徵為「誰都無法住進你的心裡」，對方太帥覺得自己配不上、對方太醜又入不了你的眼；對方積極邀約使你排斥反感、對方消極不主動又讓你覺得沒誠意？會如此挑惕，有可能是你活在自己的幻想戀愛中，你內心有一部分是期待可以如偶像劇般地邂逅、像童話故事般地幸福生活。正確地看待戀愛，而非把它當成終點，也許能讓你多一點點勇氣改變單身狀態！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】