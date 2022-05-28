Charles & Keith｜8款深苔蘚綠手袋　水桶包、Tote Bag小資女必敗

許多女孩為了要提升包包的搭配性，在選擇包款配色的時候都會把「黑色」當作唯一選擇，但隨著時序漸漸入夏，黑色包款少了提亮整體造型的功能反而會顯得不夠清爽。



貼心的Charles & Keith（小CK）在本季推出了染上「深苔蘚綠」的平價小資包款，讓你輕鬆逃離無限黑包迴圈，透過深綠色包款同時兼顧沉著穩重與清爽好感！

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Aviary 繽紛串珠水桶包

水桶包以抓皺和串珠作為亮點，深苔蘚綠色系穩重大方，為輕巧包款打點出大人的氣質，再搭配上有如彩色糖果的半透明珠串偷渡些許夏日情懷。大小適中，不僅適合出遊時使用也非常適合用來搭配上班穿著的淺色系短連身裙或素雅的褲裝。

經典托特包

如果你正好需要一個上下班使用的大容量好幫手，那麼你一定會愛上這款托特包，隨然同樣是暗色調，但相較於黑色深苔蘚綠明顯多了一股生命力，讓此款托特包展現內斂沉穩中帶有親和力，時尚與功能性的完美組合，從走進辦公室到下班後踏進瑜伽教室或與另一半約會，各種場合都能一包搞定！

Aviary 繽紛串珠肩背包

優雅的肩背包透過充滿流行性的抓皺設計和搶眼半透明串珠背帶設計，輕鬆為日常造型增添精緻感。可調節拆卸的背帶，提供更多造型可能性，即便不把它揹上肩也能靠手拿的方式創造俐落感，如果妳正好想嘗試當紅Y2K時尚，一款時尚美包與喇叭牛仔褲的完美搭配，讓妳輕鬆散發時髦態度。

Aviary 繽紛串珠手機包

比起把手機時刻拿在手中，有了專屬的空間之後出門反而能騰出雙手，更自在地逛街或玩樂。繽紛耀眼的不規則串珠搭配活潑大膽的對比配色與不規則的包型，不僅實用也同時兼具造型性。最重要的是在獨有時尚品味的同時，讓你再也不用擔心忘東忘西。

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金屬鍊手提包

硬挺包身搭配精緻Ｕ型提把，塑造出充滿中世紀古典氣質的精緻手體包，特別加厚的包身空間，讓看似精巧的手提包有著超乎預期的容量，讓你無需在時尚與實用間取捨。醒目的金屬鍊與金屬釦飾能讓包款完美融入各種正式場合，如果你平時正好是個喜歡隨心改變穿搭風格的女孩，絕對不能錯過它！

Shalia 粗鍊條半月包

2022年春夏最值得投資的包款非「半月包」莫屬，硬挺幾何輪廓搭配上充滿視覺衝擊的金屬粗鏈，碰撞出令人耳目一新的新潮感，完美襯托出主人瀟灑不羈的爽朗個性。無論是肩背或是手提都能讓你在職場與日常間自由切換角色，散發女性優雅自信的迷人魅力。

Alcott 印花絲巾水桶包

別具個性的深苔蘚綠到哪裡都搶眼，搭配在實用水桶包上就立刻為青春款式帶來穩重風味。可拆卸的鍊條肩帶和絲巾設計隱約散發華貴氣息，重點是充足寬敞的包身容量能替你裝進所有日常必需品，從隨身消毒酒精到會議文件、筆記型電腦，是一款從少女到熟女都適合的百搭款。

Alcott 印花絲巾肩背包

深沈的深苔蘚色迷你提包搭配上醒目印花絲巾裝飾，讓造型充滿視覺趣味，同時增添一絲成熟大人氣質。如果你正好是個一到夏天就要換上波希米雅風格造型的女孩，不妨試著將它融入蕾絲鏤空洋裝、駱駝色直筒連衣裙和厚底穆勒鞋營造慵懶感，讓時尚風格更上一層樓。

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