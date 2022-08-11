見工｜呆等40分鐘面試官仍未出現　事主突聽「這句話」感不獲尊重

新人接獲面試時，通常會提早到公司準備，以防遲到被扣印象分數，不過有些公司主管會因公務耽擱，導致求職者被耽誤時間。



日前一名網友抱怨「公司主管耽誤她40分鐘」，讓她好奇拋問「現場等候面試大家能等多久？」

面試不是不可以等，但時間可不應是這樣被浪費的：（按圖了解）

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一名網友在PTT發文表示，她日前面試「行政秘書」職位，當初有跟對方雙重確認面試時間，還提早10分鐘到達面試公司準備，對方請她在交誼廳稍坐，沒想到她一坐就等了40分鐘，而且還沒有空調設備，讓她感覺相當炎熱。

事主表示，等的途中以為會有人員來告知主管的狀況，結果卻有位看似高階主管的人大聲詢問「坐在外面的那女孩子是誰？我看她坐很久了。」後來她才發現，這位詢問的人就是要面試她的主管。

面試官解釋「因為總經理忘記要面試」，而這場面試會談僅10分鐘就結束，事主表示「我回家過了幾個小時，就拿到這份工作了，這可以看出一家公司的制度及對待應徵者的尊重。想問現場等候面試大家能等多久？」

對此，有網友認為：

．「我只會等10分鐘，沒有時間觀念的公司，未來合作多少會有不愉快」

．「10分鐘吧，等太久不就代表對方沒放在心上嗎？」

．「這個我不行，超過20分鐘就很不尊重人了。你可以不要發面試通知，但是叫人到現場乾等真的很沒水準」

．「曾經也遇過跟事主一樣的狀況，真的很浪費時間」

．「等半小時是我的極限」

．「遇過等40分鐘的，也遇過大熱天被關在會議室，不給冷氣吹的公司」

．「等過40分以上」

．「有一次等了1小時，手機遊戲玩到破關沒電」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】