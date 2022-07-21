衰老細｜為自肥不惜利用下屬　一個故事揭露管理層手段有多陰暗

作為小薯的你，可能覺得時常受到中層壓榨。但你又有沒有想到管理層之間的手段更為污穢狡猾？今天半宅職薯就和大家分享一個故事，揭露管理層的陰暗手段。



話說在一間大公司裏面，有一位紅褲子出身的經理A在高級經理B下辦事。最近公司高層留意到基層員工大多具大學學歷，為了刺激他們奮發工作，也為他們提供上流空間，高層欽點了高級經理B就此搞一個 project 栽培基層員工。

高級經理B收到指示，第一個想起的就是紅褲子出身的經理A。

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𠱁人入局的開始

高級經理B知道經理A工作非常繁重，貿貿然叫他額外負責多一個 project 可能會遇到阻力，於是便想出了一個「假希望」的手段去處理。

高級經理B對經理A說：「高層看中了你是明日之星，叫我給你一些機會去發揮。現在就有這個 project，做得好的話我會給你一個非常好的評核報告，然後向高層建議你升職！」

當然，實情是高層並沒有看中經理A，而高級經理B也不具引薦經理A升職的「牙力」。這段說話，其實是高級經理B為了𠱁經理A入局而無中生有作出來的。

陽奉陰違

經理A懷着一顆赤子之心，既為了自己前途，也為了下屬升遷，設計了一個很全面的課程，打算每星期用私人時間給基層員工上課，提升他們的能力。

當經理A向高級經理B提交這建議，一心以為會受到讚賞的時候，高級經理B勃然大怒，大駡經理A：「你是不是傻了？竟然想我在私人時間陪那些基層員工上這些課？我不理你怎樣搞，總之在下星期放工前一小時之內把所有課程完成！」

經理A為人比較忠直，對於高級經理B的反應完全摸不着頭腦，心想：這種提升培訓最少要用兩、三個月，又怎可能在一小時內完成呢？其實課程也沒有預高級經理B的份兒，他大可以不用出席呀！

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要付出，便露出底蘊

經理A好不容易把課程濃縮成只有一小時（這樣濃縮其實作用已經不大），然後便應高級經理B要求邀請他出席旁聽。

在那一小時的課程中，高級經理B幾乎完全沒有給予出席的基層員工任何有用意見，反而多次提及自己的崗位及名字。在剩下還有15分鐘的時候，已經急不及待催促經理A作總結，生怕遲下課遲放工似的。

這時候候，經理A終於明白了：高級經理B只希望宣揚自己的功勞，希望傳到高層耳中，實際上卻完全不想付出！

Project 變成無主孤魂

雖然課程被迫在一小時之內草草了結，但懷着赤子之心的經理A仍然在私底下和那些基層員工保持溝通，給他們事業發展意見。

可惜幾個月之後，提出構思的那位高層離職，這 project 頓時變成無主孤魂。當經理A再向高級經理B報告的時候，高級經理B已表現得興致索然。

那麼，說好的評核報告和升職引薦呢？

老奸巨猾的高級經理B想到一個辦法，把經理A的付出一筆勾銷：高級經理B要求經理A撰寫一份詳盡報告匯報過程及成效。但其實報告內容並不是目的，只是找錯處的手段。

高級經理B召見經理A，針對報告的文筆格式等破口大罵，然後順帶把經理A的付出批評得一文不值。這時候經理A意識到，再提這個 project 只會引來更多責罵。高級經理B當日所許下的承諾，便不了了之。

結語

職場中的壓榨和欺凌並不限於中層對基層員工。很多時候，管理層之間的手段更為複雜和污穢。在這個故事之中，高級經理B利用了經理A的赤子之心在高層面前領了功勞，之後便以污穢的手段把當日的承諾一筆勾銷，當中的險惡，令人心寒。

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