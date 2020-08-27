衰老細｜上司為何成為卑鄙小人？　5大原因揭露高層員工成魔之路

在職場打滾，誰沒有遇過一個卑鄙上司：踩住下屬上位；有功佢領，有鑊你孭；搞辦公室政治，揀人欺負……等等。大家又有沒有想過，這些卑鄙上司是怎樣煉成的呢？今天半宅職薯就和大家討論卑鄙上司的成魔之路。

卑鄙上司如何走上成魔之路？

1. 小薯期間的陰影

童年陰影大家聽得多，其實職場間亦有小薯陰影。當卑鄙上司還是小薯的時候可能受過另一個卑鄙上司的折磨，對於如何當一個上司產生了先入為主的錯誤概念。到了自己成為別人上司的時候，竟然有樣學樣，成為自己當年最討厭的那一類人。

2. 高處不勝寒

在大部分的機構，一個成員的升遷是建基於他在原本職位的優異表現，而不是取決於他是否勝任高一級的工作。所以經常出現小薯升職之後工作表現大跌的情況。

要在高層面前掩飾自己的領導無方、不善用人，把問題歸咎於下屬的不濟似乎是最簡單的解決方法。於是卑鄙上司無時無刻在高層面前突顯下屬的無能，以諉過於人。

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3. 心胸狹窄

如果一個小薯經歷千辛萬苦才能升為別人上司的話，他內心深處很容易會對於那些能夠好像坐火箭般升遷的下屬產生妒忌。基於心胸狹窄和心理不平衡，卑鄙上司會設計各式各樣的關卡，窒礙事業如日中天的下屬。

4. 缺乏遠見，唯有以恐懼制壓

一個出色的上司，是能夠提出偉大而又可達至的願景，提振下屬竭盡全力往目標進發。但提出偉大願景又談何容易？於是那些鼠目寸光的卑鄙上司便選擇以恐懼制壓下屬，以維持表面上的工作表現。

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5. 切斷人才鏈 鞏固自己地位

根據「柏金森定律」，二流上司只會揀選三流人才，以確保自己的地位不受挑戰。所以卑鄙上司一般都會針對一流人才，用陰毒卑鄙手段逼他離開。

結語

每一個人在小薯階段的時候，都會對自己許下承諾，他日要成為怎樣怎樣的好上司。但在他成為上司之後，卻往往走上成魔之路，變成一個卑鄙上司。歸根究柢，是自己不學無術，無法勝任更高職位。

製造惶恐和行駛卑鄙手段，只能令下屬口服心不服，做事有表面而無實在。唯有以真才實學，廣闊胸襟，才能贏取下屬的賣力支持。

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