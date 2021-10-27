「搭車返工」是每天最悲傷時刻？似浪費時間　生活上卻有重要意義

提到通勤，多數人的第一個念頭都是浪費時間，不是和一群人擠在捷運上，就是塞在車陣中。諾貝爾（Nobel Prize）經濟學獎得主、行為經濟學家丹尼爾．康納曼（Daniel Kahneman）研究，人們普遍將通勤視為一天中最悲慘的時刻。



通勤看似浪費時間，但幾乎沒人想完全擺脫它

然而，令人厭煩的通勤時間，卻在疫情間凸顯價值；通勤不只是往返工作地點的過程，而是幫助我們區分工作與家庭邊界，維持生活平衡的橋梁。

微軟（Microsoft）2020 年發布的秋季報告，遠距工作因為少了如通勤的緩衝期，他們在下班時間使用公用平台溝通的頻率增加 69%，讓工作者身心更疲憊。加州大學戴維斯分校（University of California, Davis）交通研究所教授帕特里夏．莫赫塔里安（Patricia Mokhtarian）調查 1300 名工作者，平均通勤時間為 16 分鐘，僅不到 2% 的人希望時間少於 5 分鐘；換句話說，通勤有其必要性，但幾乎沒有人願意完全消除它。

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用簡單的「儀式」開關機，切換工作與家庭的角色

亞利桑那大學（Arizona State University）企管系教授布雷克．阿什福思（Blake Ashforth）解釋，通勤是角色調適的有效方式，幫助我們從父母轉換成主管、孩子轉換成員工。 每個人都有多重自我（multiple selves）在不同的場合會呈現對應的面貌，而這個角色轉換，是影響生活幸福的關鍵，稱為邊界理論（boundary theory）。

隨著工作型態改變，工作與家庭疆界愈來愈模糊，一個身分會干擾另一個身分，造成角色溢出（role spillover）。比如說，在家工作久了，你會突然以上司的口吻對伴侶說話。如果不懂得適時脫離工作，累積的壓力將使我們產生倦怠，導致生產力下降。

企業文化儀式設計師（corporate-ritual designer）以斯拉．布克曼（Ezra Bookman）建議，通勤不如以往便利的現在，可利用不同的儀式取代，打造一天開始與結束的開關。

例如以短時間的步行或慢跑代替早上的通勤；工作環境和任務相匹配，像是高專注的工作，就不該在餐桌上執行，著正式服裝也有助於進入狀況；工作結束，不妨用藍布蓋住電腦，營造電腦也需要「睡好覺」的意象。

其中，布克曼最推薦的做法是，將電腦的密碼設置成一個具有意義的單字，對他來說是「DeepBreathe」（深呼吸），在每次鍵入密碼、進入或登出工作模式前，花 1～2 分鐘調整心情，轉換成對應的角色。

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