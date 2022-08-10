鬼節8個職場禁忌：不要獨自OT、搭尾班車　辦公室放這能趨吉避凶

又到了農曆鬼門開的時間（7月29日至8月26日），職場人們知道鬼月除了普渡拜拜之外，也有很多不能做的鬼月禁忌嗎？



跟著編輯腳步一起來看看有哪些禁忌吧！

鬼月盂蘭節8大禁忌（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 參加盂蘭節祭祀活動

每逢鬼月期間，大部分公司都會特別選日子，舉辦盂蘭節祭祀活動、準備澎湃的料理來祭拜好兄弟，除了要特別注意祭品：不可祭拜鳳梨（菠蘿）、香蕉、李子（布冧）、梨子等有「旺來、招你來」的諧音水果外，建議職場人們還是要保持虔誠的心，別只想著拜拜完要速速吃供品，或是邊拜拜邊在心裡murmur「拜這幹嘛，浪費時間欸」小心好兄弟在你的工作上搗亂一把哦～

2. 不要獨自加班

鬼月到，當全辦公室剩下你一個人獨自加班的時候，內心是不是多少會害怕呢？也有不少網友分享鬼月期間，經常莫名聽到公司某個角落出現怪聲、或是某個角落有影子閃過、電燈忽明忽滅、辦公椅自己旋轉、上洗手間突然有沖水聲、電梯樓層沒人進來等離奇的事情發生！如果遇到需要加班的情況，職場人們注意一下辦公室是不是只剩下自己⋯⋯（抖）。

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3. 不要筷子插在碗上

民間習俗中會將要祭拜給好兄弟的供品上插香，如果在辦公室吃飯的時候，把筷子插在碗的中央，會讓好兄弟以為你吃掉要給他們的供品唷！因此中午和同事吃飯的時候，可以互相提醒一下，避免把筷子直立插在碗上。

4. 不要晚上慶生或敲敲打打

晚上敲敲打打、製造聲響，很容易引來好兄弟，鬼月期間盡量不要晚上在戶外做慶生、熱鬧的事情，影響陽氣磁場，編輯建議如果慶生的話可以選在室內，像是辦公室、KTV環境，畢竟社畜人生還是要珍惜派對的歡樂啊！

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5. 不要搭末班車

農曆七月的時間點比較敏感，不管是熬夜趕加班、和朋友在外聚會，盡量避免搭末班車的可能！古時候流傳末班車容易讓好兄弟跟著回家，所以職場人們如果很晚回家的話，切記不要搭末班車。

6. 不要穿黑色衣服、破洞的衣服

近年來破衣破褲越來越流行，不過在鬼月期間盡量不要穿黑色系、太裸露的服裝，陽氣被減弱容易招來好兄弟，網路上也有網友分享穿破衣破褲，會讓好兄弟認為你是「窮鬼」，進而被歸類成同類，編輯私心覺得如果想穿刷破設計風又會擔心的話，可以選擇穿亮色系的！

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7. 不要自怨自艾說喪氣話

俗話說「越愛抱怨的人，越倒霉」，職場上最忌諱只會花時間抱怨、不會善待時間做事的同事，整天充滿負能量，除了會影響到你的運勢，也容易讓好兄弟們覺得跟他們一樣可憐。

8. 不亂開鬼的玩笑話

最後一個禁忌是大家絕對不要亂嘗試！在鬼月期間不要提到鬼字或是亂開玩笑，農曆七月建議職場人們講話務必謹言慎行，盡量避免提到「鬼」的敏感字，愛開玩笑的話容易招惹好兄弟找機會來捉弄你唷！

大家的宗教信仰各有不同，以上編輯分享「8個盂蘭節職場禁忌」僅供大家參考啦，當然行得正、保持尊重的心還是最重要的。除了留意這些禁忌外，不妨在辦公室擺放「趨吉避凶的陽性植物」，因為陽性植物喜歡陽光，在日照充足的情況下具有除穢、避邪的作用，另外也能額外擺放一些防小人的擺飾、護身符，淨化周圍磁場唷！

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