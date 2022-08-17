賺大錢｜WFH只求舒適？有人趁機同時做5份全職　年賺120萬美元

「你把我當成數字，我也把你當成數字。」



前段時間，Tesla CEO 馬斯克（Elon Musk）強制員工回辦公室的消息鬧得沸沸揚揚，很多習慣了在家辦公的人對此非常抵觸，GAN 之父 Ian Goodfellow 甚至因為不想重返辦公室工作而離開了蘋果。這場「回辦公室」還是繼續「在家辦公」的拉鋸戰在北美大廠持續上演。

疫情未止，在不知會否被公司裁掉時，有些打工仔選擇把握機會做兼職，為生計作多一重保障：（按圖了解）

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為什麼員工那麼不願意回辦公室呢？通勤成本、房租價格、陪伴家人等都是重要因素，但除此之外，對於一些人來說，回辦公室還有一個麻煩：打多份工變得不那麼方便了。

這些人聚集在一個名叫「Overemployed」的網站，網站的首頁寫道：「『Overemployed』指的是一群希望做兩份遠程工作、賺取額外收入並實現財務自由的專業人士。遠離辦公室政治和裁員，改善你的心理健康，做好離職補償金協商。」

網站創始人 Isaac P. 本身也是一位身兼數職的打工人。他在 2020 年錯過了一次晉升機會，當時團隊裏一半以上的人都升職了卻沒有告訴他，這讓他產生了沮喪和厭惡辦公室政治的情緒。他想改變這種心情因隨時可能被解僱或被打擊而大起大落的局面。

在公司傳言要裁員之際，Isaac P. 開始了自己的計劃。經過幾個月的面試，他得到了一份新工作，同時買了本《如何協商遣散費》來學習怎麼從上一份工作離職的同時拿到更多的補償。但轉念一想，為什麼要辭掉上一份工作呢？Overemployed 社區的理念就這麼在 Isaac P. 心裏萌芽了，他開始同時打兩份工。

後來，第一家公司確實裁員了，不過 Isaac P. 並沒有被裁，所以他一直保持着兩份工作，但每周只需要工作 40 個小時。這樣的工作方式為他帶來了超過 30 萬美元的額外收入，所以他決定在不得不回辦公室之前就先觀望着做下去。

在此期間，Isaac P. 成立了這個名為「Overemployed」的社區。在他看來，Overemployed 是一種對沖裁員風險的有效方式。他在自述中寫道，「我想組織一個社區，向美國企業界豎中指，因為他們總是試圖欺負小人物。」

在網站的問答版塊，Isaac P. 列出了一些問答來幫助人們跨越身兼多職的門檻，常見問題包括：「做多份工作違法嗎？有競業協議怎麼辦？」「第二份工作是找大公司還是小公司？」「我可以在另一個國家找第二份工作嗎?」「公司可否在未經我同意的情況下合法查詢我的受僱情況？」可見，這種工作方式還是存在一些法律風險的。

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儘管如此，還是有很多人成功實現了保持多份工作的記錄，有的人甚至能同時打五份工（全職），而且四份是在財富 500 強公司。

這位傳奇 IT 網友介紹說，如果按照當前的薪酬計算，他的 2022 年年薪加起來將達到 120 萬美元。目前，他已經還清了所有的債務，買了第二套房子，而且有足夠的錢把兩套房子全部翻新。

當然，前提是，他的這些工作都不忙，大部分時間花在開會上，而他由於不怕被開除，可以大膽地拒絕很多會議，把會議時間大大壓縮，有些工作實際每周只佔用 5 小時。這樣一周下來，他每天還有 4-5 個小時的時間玩遊戲。

這個社區的故事先後被《華爾街日報》、BBC、彭博社、納斯達克等多家媒體報道。

Isaac P. 在接受這些媒體採訪時透露說，其實在科技行業，Overemployment 並不是什麼新鮮事，而是已經存在了多年的一個「公開的秘密」。而且這些人很少被僱主發現，除非這個人非常馬虎，在主要工作電腦上運行不應該運行的腳本，就可能被監控軟件發現。

不少人在講述自己 Overemployed 的故事時提到了一個詞——「掌控感」。在只有一份全職工作的時候，他們會非常害怕裁員，因無法加薪或晉升而沮喪不已，但這種 Overemployed 的工作方式幫他們找回了一些掌控感。這種感覺就像 Isaac P. 說的，「你把我當成數字，我也把你當成數字」。

在裁員潮愈演愈烈的今天，越來越多的人已經開始嘗試這種工作方式。

還有不少人在 reddit 社區曬出了自己 Overemployed 期間被裁員的經歷，這些人並沒有被僱主發現自己從事多份工作，但還是因為公司大客戶流失等原因被裁了。此時，他們不得不感嘆，還好有另一份工作託底。

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【本文轉自「機器之心」，微信公眾號：almosthuman2014】