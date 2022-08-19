馬斯克、巴菲特最愛吃甚麼？即睇6位CEO飲食喜好　朱克伯格最瘋狂

賈伯斯只吃「果實」、馬斯克最愛巧克力棒！這些世界級經理人，怎麼都吃得這麼特別？



矽谷菁英的故事，一直是人們津津樂道的話題，他們通常靠異於常人的思路和行事風格，打造自己的企業帝國，彷彿每個創業神話背後，都跟他們的特立獨行脫不了關係，而這不只體現在商業決策上，他們連飲食習慣都很「與眾不同」。

作為全球頂尖的企業家，馬斯克、朱克伯格這6人究竟愛吃甚麼？（按圖了解）

+ 20

解密！頂尖 CEO 的飲食習慣、鍾愛零嘴，跟你想得不一樣

全球首富馬斯克：最愛 Mars 巧克力棒

特斯拉（Tesla）執行長伊隆．馬斯克（Elon Musk）今年坐上全球首富的寶座，身價約 2,300 億美元（約港幣1,.8萬億元），相當於比爾・蓋茨（Bill Gates）和華倫．巴菲特（Warren Buffett）的財富總和。而特斯拉今日能有這樣的成績，不得不談到馬斯克對於工作的狂熱。

馬斯克是一個不折不扣的工作狂，一周能上班 80～90 個小時，甚至曾一度睡在特斯拉工廠裡。他常以瑪氏（Mars）巧克力棒作為早餐，而會議中的午飯，不管助理送上甚麼餐點，他都只花 5 分鐘完食，就好像只是將食物「吸入」體內一樣。

外媒戲稱，馬斯克作為一個揚言要移居火星（Mars）的男人，瑪氏（Mars）巧克力棒對他來說再合適不過了。

不過，跟早餐、午餐相比，馬斯克對於晚餐就比較講究了，他曾公開說過，自己最喜歡法國菜跟烤肉（BBQ）。

朱克伯格：野性十足的餐桌！只吃自己「經手」的肉

Facebook 創辦人馬克．朱克伯格（Mark Zuckerberg）同樣對飲食不那麼在意，因為他不喜歡「在小決定上浪費時間」，但他卻有着比其他人更「狂野」的飲食紀錄。

2011 年，朱克伯格為自己立下一項挑戰目標：「只吃自己宰殺的動物」。當時，只要是端上朱克伯格餐桌的肉，包括羊、豬、雞和龍蝦等食材，都由他親手了結生命，而他也不時用這些食材來招待友人。

喬布斯：只吃水果度日？曾奉行「果食主義」

已故的蘋果共同創辦人史提芬．喬布斯（Steve Jobs），以奇怪的飲食習慣聞名，他曾奉行「果食主義（Fruitarianism）」，大多時候只吃植物的果實，外加一些堅果、種子和穀物。他相信這種純素飲食讓身體不會散發任何體味，所以他就不用使用除臭劑或洗澡。

相關文章：特朗普每天只睡3小時！ 即睇蓋茨、巴菲特15位成功人士睡眠時間

+ 44

比爾・蓋茨：一天喝數杯健怡可樂，以漢堡「招待」與會者

微軟創辦人比爾・蓋茨酷愛「健怡可樂」（Diet Coke），一天要喝 3～4 杯，而且不管是跟誰開會，只要到了用餐時間，蓋茨就會熱情招待對方「漢堡」，蓋茨基金會總經理喬・塞雷爾（Joe Cerrell）就表示，只要午餐時間一到，「總會有人被派去買一袋麥當勞。」

巴菲特：返老還童飲食法！雪糕當早餐吃、熱愛奇多

股神巴菲特以愛吃垃圾食物著稱，他一天要喝 5 罐可樂，熱愛零食、鮮少吃蔬菜、喜歡吃糖、吃飯如「暴風雪」一般加鹽，這些飲食習慣甚至被稱為「巴菲特式飲食」。

他曾在採訪中透露，喜歡吃雪糕，有時候還當早餐吃。他也熱愛櫻桃汽水和奇多（Cheetos）玉米棒。

巴菲特對自己高糖、高鹽飲食有一套解釋，他表示從數據來看，6 歲小孩的死亡率是最低的，因此他要吃得像個 6 歲小孩一樣。

相關文章：進步｜成功人士怎煉成？關鍵在他們每天花4小時 做5件你不做的事

+ 11

傑克・多西：很少吃！靠「間歇性斷食」為爭取更多時間

Twitter 創辦人傑克・多西（Jack Dorsey）曾因飲食習慣引發爭議。2019 年，他曾公開表示自己在工作周間一天只吃一餐，然後從周五晚上開始到周日晚餐前全面禁食，是當時矽谷蔚為流行的「間歇性斷食」。

多西表示，習慣這種斷食模式後，他發現過去的生活節奏都圍繞着吃飯進行，斷食久了之後，他感覺「時間真的慢下來了」。然而，在他發表這番言論後，網絡上引來不少批評，許多人認為，他的斷食方式根本是一種飲食失調。

參考資料 / Entrepreneur、Business Insider、Quartz

【延伸閱讀，更多打工仔自我管理建議】

成長｜死做爛做只令你持續庸碌 前5%職場精英都有這20個做事習慣

+ 16

成長｜怎麼今天變成廢人了？6個消極跡象 代表你沒好好地過生活

+ 12

【本文獲「經理人」授權轉載。】