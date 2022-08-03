理財｜貧窮是現實卻非宿命　學習脫貧4招　時間管理也是致富關鍵

你是否還在拿着比同齡的人還要低的薪資？等老闆加薪，等到天荒地老卻沒有動靜，還沒到月尾薪水就花光光，只能咬緊牙關等發薪水？如果萬一面臨突如其來的收入中斷，則將面臨生活上困境。



來學會建立守財和增加收入的技巧吧，別再當個月光族了，也該為你的將來做好打算，還能讓你有機會暴富呢！

人工少是現實，卻不是宿命，以下4招或是助你脫貧的方法！（按圖了解）

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學會省錢

不想當月光族，不想將來為缺錢求人，就要想盡辦法省錢和存錢。省下來和存起來的錢，才是你的錢，而這筆錢，很有可能成為你的創業啟動資金。別小看省下來的小錢，所謂積少成多，累積起來可是一筆不小的數目。

1. 堅持記賬，控制好支出，也分清楚甚麼是需要和想要。



2. 發工資時，把工資分為兩部分，預算和存款。



3. 減少物慾，不要看到甚麼就想買，學會控制消費慾望和極簡生活。



4. 戒掉零食和飲料，自己做飯來的更健康。



5. 少參加飯局，別為了拍美照而打卡高額網紅餐廳。



6. 買東西貨比三家、使用優惠券，能省則省。



增加收入

除了本職工作之外，想要提高收入，另外一個增加收入的渠道，就是發展副業。 現今的副業很多，但是並不是適合所有人，因此選擇適合自己的副業才是王道。

1.建立一份兼職，哪怕是直銷、賣自制糕點、廣告設計、直播賣貨等。



2.多上網找找賺錢的方法，可以學習別人的做法。



3.找到自己熱愛的領域，學會運營，發展成為你的副業。



4.向身邊賺到錢的人虛心請教經驗。



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時間管理

時間就是金錢，唯有合理餓安排生活和工作的時間，按時完成每一項任務，才能有更多的業餘時間去賺錢。下班後別把時間花在滑手機、躺在梳化幾小時、煲劇等，也不要把自己的時間浪費在焦慮和無效的努力上。

1.要求自己在規定的時間內完成任務，提高辦事專注力，改善拖延症，讓你的時間變多。



2.把每天要做的事記下來，並一項一項的去完成。



3.減少加班，讓每天的時間變多，並充分利用業餘時間來賺錢。



4.提高時間的單價，比如一個小時能賺100塊，就放棄1小時只賺30塊的工作。



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提高認知和技能

我們需要時刻提升自己的能力，培養搞錢思維、富人思維，你會的技能，可以決定你能賺到多少錢。技能不是越多就越好，相反的能做到專精，你才有談價的資本。如果認知始終停留在底層，是沒辦法賺到超出認知以外的錢的。

1. 每天抽時間看書和資訊，吸收新知識。



2. 多聽多看多思考，能夠從別人那裏學到新知識。



3. 多關注財經報道和理財文章，培養對錢的嗅覺，增長見識。



4. 學會錢生錢，投資理財才能創造價值。



5. 堅信我也行，遇到感興趣的事情就勇於嘗試，對自己要有信心。



學會擁有強烈的慾望，對自己想追求的事物具備渴望，比如想要更好的生活品質、財務自由等，就會激發你努力賺錢的動力，一起來加油吧！

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