沖調飲品店員獲內地官方正名為調飲師　網民：「師」太濫都不值錢

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人手一杯手搖飲的景象已成為台灣人的日常，據《TVBS》報道，近年來隨着手搖飲風潮吹往中國，中國出現一種新興職業「調飲師」，用來代稱製作手搖飲料的從業人員。

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消息傳到PTT後，許多網友紛紛發揮創意，創造新職業名稱，像是專門放珍珠的稱為「斟珠師」，外送員則稱為「外送師」，加油站店員為「加油師」，還有人開玩笑問「學生可以叫學習師嗎」。

對於用「調飲師」代稱飲料店店員，有網友認為「這年頭，師太氾濫，都不值錢了」、「為甚麼不叫調飲員」，但也有人覺得「我覺得很好啊，多點尊重」、「服務員甚麼時候正名？」

據《聯合新聞網》報道，為加強從業人員的社會認同度、促進就業創業等，中國官方在今年3月頒布的18個新職業，包含集成電路工程技術人員、企業合規師、公司金融顧問、易貨師、二手車經紀人、汽車救援員、調飲師、食品安全管理師、服務機器人應用技術員、電子數據取證分析師、職業培訓師、密碼技術應用員、建築幕牆設計師、碳排放管理員、管廊運維員、酒體設計師、智能硬件裝調員、工業視覺系統運維員。

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】

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