7款LV粉紅色精品銀包推薦　老花散紙包、小廢包專用銀包5千內入手

努力工作了大半年，想買份禮物獎勵一下自己？不妨就從每天都會帶在身邊的銀包下手吧！



為了不要讓大家在茫茫「銀包海」中迷失自我，我們特別在LV官網上精選出7款粉紅色銀包，讓你在家動動手指就能買到禮物！

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Victorine銀包

採信封式掀蓋設計的經典Victorine銀包在2022年夏季變得繽紛童趣，以三種不同顏色的Monogram Empreinte皮革演繹嶄新造型，柔軟的粒面皮革上綴有經典的Monogram壓花圖案。銀包設計富含巧思，尺寸比一般銀包擁有更大容量，具有充足空間收納紙幣、硬幣及名片。

迷你小皮包

呼應經典路易威登行李箱內層的絎縫紋理，這款迷你小皮包特別在Monogram壓花粒面牛皮上繡以菱形圖案的縫線，搭配上精巧的金屬鍊帶不只可直接當作小手提包使用，也可以讓媽媽們把它掛在現有的包款或腰帶上，自行搭配出獨一無二的粉嫩子母包。

鑰匙零銀包

染上溫暖粉膚色的鑰匙零銀包採用柔軟Mahina皮革打造，以打孔設計重新演繹經典Monogram圖案。實用的配飾配有安全穩妥的拉鏈開合，可存放硬幣、信用卡以及鑰匙，除了可以當作幫中包使用，也可以用D形圈環鉤扣在包包外擺放八達通、無線耳機...等小物件。

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Juliette銀包

身為路易威登經典Monogram忠實擁護者，這款Juliette銀包以百看不膩的老花帆布，搭配粉紅色正面口袋和牛皮襯裡，以及刻有品牌標誌的金色按扣。完美的中型尺寸精巧銀包，內含信用卡、鈔票隔層和一個可放硬幣的大型拉鏈隔層，同時兼顧造型與實用性。

Zoé銀包

隨著各品牌的迷你包越出越小，銀包的尺寸也需要納入考量，體積小巧的信封式翻蓋Zoé銀包，結合經典Damier Azur棋盤格帆布和柔和粉嫩色調，可以輕鬆地把銀包放進口袋或手提包中，成為任何生活場景都能出現的時尚神隊友。

水洗牛仔銀包

如果不喜歡皮革的質感，這款選用Monogram石磨水洗牛仔布製作的Micro Pochette Accessoires銀包，絕對會是你的首選！採用粉色提花織物技術重新演繹經典老花圖案，並在拼接觸點綴溫潤原色牛皮飾邊，輕鬆展現夏日繽紛情懷。

Iris XS銀包

Iris XS銀包採用品牌標誌性的Mahina小牛皮製作，極為柔軟的溫潤觸感刻印上Monogram簍空花紋。造型小巧精緻可以隨身攜帶，圓弧翻蓋打開後有設計巧妙的內部間隔，包括信用卡夾層、風琴式硬幣格和紙幣夾層，一定能讓你愛不釋手。

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