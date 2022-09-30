事業規劃｜哪份工可穩定做到退休？除公務員　網民力推更多行業

不少人大學畢業後就踏入職場生活，但多久能找到自己滿意的工作，以及工作能從事多久，每個人的時間長短都不同。



一名女網友在網絡上發文，好奇詢問大家「有能做一輩子的工作嗎？」而帖文曝光後也掀起討論。

經濟不明朗的情況下，夠「穩定」的工作自然多人喜歡：（按圖了解）

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日前一名女網友在Dcard上以「有能做一輩子的工作嗎？」為題發文，這位女事主透露自己目前26歲，廣告行銷的工作資歷有3年，月薪包含獎金平均42到43K，在同業中的待遇算是還能接受。她坦言雖然現在覺得工作蠻有趣的，但開始擔心這種消耗腦力、創意，加上需要常態性加班的工作可以做到甚麼時候，「工作算是包山包海，從社群經營、基本設計、下廣告、活動企劃到執行通通都要做」。

然而，女事主提到假設未來結婚生子，想要多花時間陪伴小孩，可能就不方便繼續做這種需要經常加班的工作了。她表示目前待過兩間公司，從事行銷職的大多都是30歲以下的年輕人，「擔心這種考驗創意的產業，會不會隨着年紀增長後被淘汰，對自己的能力不夠有自信」。此外，女事主認為應該要趁30歲結婚以前，趕快找到一份可以穩穩一直做下去的工作，「如果要轉換跑道也會相對容易，覺得很焦慮，所以想了解一下大家的狀況」。

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貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛點名：

．「公職」

．「不就大家都知道的公職嗎？錢雖然不多，但是不會失業」

．「這幾年疫情看下來，公職真的最穩，身邊長輩50歲準時退休，爽爽過日子的也是軍公教」

．「公職、國營、傳產，基本上需要用考的職缺都可以做滿久的」

．「國營、軍人、公職，這些都很穩定」

．「首推公務員，這是一定要的」

．「公務員！一直讀書，考上後擺爛」

．「軍公教吧，只是都是死薪水」



另外，也有網友提到其他行業：

．「業務？時間比較彈性，但要能扛住業績」

．「講認真，不想燒腦袋努力的話，就是在上市上櫃的公司好好任職」

．「清潔員，或是自己賣吃的、賣衣服之類的」

．「業務吧⋯基本上就是靠人脈，而且老了就算沒體力，還可以靠嘴巴」

．「行政吧，雖然薪水很低，但老了以後如果還想穩定，其實就是找個行政職卡位」

．「金融業產品部或行銷企劃類的部門都蠻穩的」

．「房東啊，做到斷氣前一秒都不是問題」

．「匠師類的都可以，只是要不怕髒不怕累，熬過學徒的日子」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】