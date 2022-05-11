求職｜你有不被認可的工作經驗嗎？想報政府工　就要面對這種荒謬

當你以為工作經驗是一個絕對值的時候，那麼你便可能錯了！有好些工作經驗，是不被列入計算範圍的。今天半宅職薯就和大家討論這個情況及嘗試解釋原因。



我年少的時候聽過一句說話：「取得大學學位之後，才是你人生的開始」。我 26 歲才兼讀完成第一個學位，那時已有八年工作經驗。但根據這個標準，我的人生在 26 歲才真正開始，那麼我在之前的人生是渾渾噩噩的嗎？

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取得學歷前的經驗不被計算

雖然我不打算修讀 EMBA 課程，但最近突然興之所至，想了解入學要求。於是我瀏覽香港科技大學 EMBA 網頁，發現其中一項要求是在取得學士學位或專業資格之後，擁有最少十年全職工作經驗。

然後，我又看看香港中文大學 MBA 的入學要求。毫不意外地，學系要求申請人在取得學士學位或專業資格後，獲得兩年工作經驗。

學士後的工作經驗要求，在學術界並不罕見。

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工作招聘亦出現類似情況

筆鋒一轉，讓我們看看職場是否出現類似情況。

就以香港最大僱主香港政府為例，當你瀏覽招聘網頁，你會發現有些工作經驗是在取得學士學歷後才納入計算的，例子如下：

郵政署助理經理（行政事務）：認可學士學位，並於取得上述學歷資格後……累積不少於三年工作經驗……

教育局助理教育主任（行政）：在取得學士學位後，具備三年有關工作經驗……

舉一個例子，如果一個人 18 歲便踏入社會，28 歲開始擔任經理級工作，再累積十年管理經驗，前後總共 20 年工作經驗，帶領二十人團隊，然後在 38 歲才兼讀取得學士學位，他依然沒有資格即時報讀上述課程或應徵上述職位。

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制度背後的價值觀

如果制度反映組織價值觀的話，那麼這種制度又反映甚麼的價值觀呢？

可能性（一）：學士程度教育才具啟發性

可能有些制度設立者認為，一個人在取得學士學位之前都是未被啟發的，他所做的事和所作的決定，很大機會是知其然而不知其所以然。而從實戰工作所獲得的反饋，都不能被好好消化吸收。再多經驗，都並非經過達標的知識基礎過濾，甚至乎只是反射動作。

可能性（二）：隱藏條件篩選

12 歲便取得學士學位的，極大機會是神童；22 歲取得學士學位的，應該也沒有怎樣蹉佗歲月。

套用上述例子，如果一個人 38 歲才取得學士學位呢？我可以肯定他有上進心與毅力。但與此同時，他很大機會出身寒微，家人不能負擔他上大學，故此要提早踏進社會工作；又或者年少時不適應當時教育制度，失意於公開考試。

但問題是：制度設立者究竟重視家底、對教育制度的適應力、還是上進心與毅力呢？

當然，著名的成功人物例如喬布斯和朱克伯格等，都是成績優異，但卻沒有完成學士學位的。沒有學士學位的精英大有人在，問題是一個人在事業成功之前，制度是否歸納他為精英而已。

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結語

高級文憑／副學士，和學士在資歷架構上只有一級之分，但實際待遇上卻有千里之遙。

走筆至此，我有一些問題，希望拋磚引玉，聆聽讀者寶貴意見：

為甚麼不少組織都把界線劃在學士學位上呢？這情況與以往年代的精英制教育有沒有關係？而今時今日大學教育趨向普及，學士學位這條界線，又會否有所轉變呢？

到最後，我必須承認我沒有大學學者的博學，也沒有大機構制度設立者的智慧，上述所論及的兩個可能性純粹是我的愚見，如有不同意見，我虛心受教。