殘酷現實｜成績好有前途　學業差亦有出路　網民嘆讀書中挺的最慘

中三選科測試與DSE文憑試是許多人求學時期必經的考試，不過有網友認為，出社會後發現，成績中等左右的人「真的很可悲」，比唸書或業務技巧都比不過其他人，只能淪為社會最可憐的社畜，該篇貼文也引起網友熱議。



一名網友日前在Dcard工作板發文表示，「現在出社會的新鮮人應該都會經歷國中基測PR值的時代，不管是基測甚至學測，出社會才發現成績中等左右的人真的很可悲。」

高不成低不就，活得太中庸，有時也不是好事：（按圖了解）

+ 11

他直言，成績好的人通常從事醫生、律師、會計師、工程師等職業，收入通常不差，努力幾年後，月收入破10萬並非難事。而成績差的人出社會通常會變成技師或業務，甚至有些加入黑社會，他認為，這類人較懂社交與經營人際關係，通常業務都做得很不錯，「現在又流行89文化，開個直播賣賣也很賺，甚至做個排氣管技師之類的」，年薪輕鬆破百。（編按：「8+9」閩南語唸成「八嘎囧」，形容製造社會亂源的Z世代年輕人）

反觀成績中等的人，很多都在公司裏做文書、美工設計等工作，「爆肝高工時又低薪，比讀書比不過會唸書的，比業務技巧又比不過不會唸書的」，讓他大嘆「只能淪為社會最可憐的社畜」。

相關文章：成長｜死做爛做只令你持續庸碌 前5%職場精英都有這20個做事習慣

+ 16

文章發佈後，引起網友熱烈討論：

‧「覺得不上不下的人真的滿可憐的...求學時代只會讀書，但當讀書讀的也只是半吊子的時候，出社會後就會突然發現自己不知道要甚麼」

‧「成績中間、個性平淡、家境普通，真的最吃虧，甚麼都不是最差，但要和別人競爭，也拿不出甚麼東西」

‧「好像真的是這樣欸，朋友做業務也是賺蠻多的，的確成績不行，人際個性上要比人家會講話跟做人」



不過也有不少網友站在相反立場：

‧「成績前段才可憐好嗎，要童年沒童年，要未來沒未來，出社會大家傻呼呼，跟着裝傻也不行」

‧「社會本來就需要把小螺絲釘的工作做好的人，趕緊認清楚自己的位置比較實在啦」

‧「看不清自己的位置和能力，又喜歡遵守自己是輸家的遊戲規則，不敢反抗或是跳脫既有框架，當奴隸不是很正常嗎」



【延伸閱讀：更多打工仔心靈慰藉及振作建議】

辭職｜能保住份工已偷笑？當下工作遇上7種狀況 還是轉工為妙

+ 22

成長｜怎麼今天變成廢人了？6個消極跡象 代表你沒好好地過生活

+ 12

世代差異｜95後湧現掀職場文化衝突？年輕人不求升職、安穩有原因

+ 25

成長｜告別年輕 活得更老練 用7個道理令30歲後人生變得豐盛

+ 10

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：成績差才不是最慘！過來人點出殘酷真相：這類人出社會只能當社畜】