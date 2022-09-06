海外搵工｜怎增往外國闖機會？除移民、留學　過來人解答3大迷思

海外求職是許多人心生嚮往的選項職涯當中的潛在選項，但海外工作機會如何找？國外工作到底適不適合自己？一定要有國外留學經驗才比較有機會在海外工作嗎？英國、美國、日本，僱主分別重視甚麼？即使沒有海外經驗，透過以下方法，你也可以開啟海外職涯。



「我從小就對國外有嚮往，希望能在不同文化圈生活。」現在在矽谷科技公司擔任資深工程師的謝宗廷表示，自己從小就懷着異國夢，希望能在不同國家長住至少 2-3 年，體驗不同文化。

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謝宗廷一開始的想法很簡單，畢業後申請外商工作，再轉唸外國 MBA，也許就能達成國外工作的目標。可惜他卻一直沒申請上理想職位，當時有朋友邀請他創業，創業過程中學會寫軟件，不過創業計劃一年後宣告失敗。 此時，他又回到原點：想出國、沒存款，加上業界經驗也比別人少，該怎麼辦？

他問了自己一個關鍵問題，走商業管理或當工程師，哪個比較有機會出國？在寫下優劣後，決定改行當軟件工程師。後來他抽中英國工作假期簽證，出發前，在台灣就準備好履歷、接受超過 10 通電話訪問；到了英國，當同期類似背景的朋友還在找工作時，他已經成功在英國落腳。

「過去在學時常參加職涯講座，但是分享者通常都非常厲害，一畢業就到麥肯錫工作，或到史丹佛唸書，經驗很難被一般人複製。」在接受其他媒體訪問時，謝宗廷表示，他當初想出國工作，也有去旁聽或觀察其海外工作者的分享，發現這些方法都不適合自己。

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他藉由自己的經驗分享，成立Facebook社團「台灣工程師在英國」、舉辦講座，協助有志於海外工作、但不知如何着手的人，跨出海外工作第一步。 也將過去成功輔導不同行業海外工作的經驗，今年出版《普通人的海外求職指南》，歸結出以下海外工作的迷思，以及求職做法：

迷思一：頂大名校或留過學才受國外僱主青睞？

在外人眼裏，謝宗廷是台大畢業，學歷已相當亮眼。但他坦言，國外僱主未必知道台灣大學的排名，台灣的學歷未必能成為加分條件。也有不少人認為出國「補學歷」是海外工作的方法之一，但對於已經有正職工作的人，不僅要中斷職涯、還要籌措資金、下班後花大量心力進修，但這些方法無法保證你能在國外工作。求職者更需要思考的是，留學之後的下一步是甚麼？如果是希望取得簽證、在國外工作，只有留學一個方法？

謝宗廷說， 由於不同國家，僱主重視的東西有所不同，其中，最需要跨越的困難是「身分」問題。

美國、英國、澳洲，簽證是僱主考量的第一要務，這幾個國家簽證取得的難度又有所不同。澳洲與英國可以透過工作假期簽證，暫時在當地合法工作，只是澳洲多半是勞力密集產業，而且每半年必須轉換僱主；英國工作機會比較多元，除了年齡外也沒有其他條件限制，謝宗廷就是透過英國工作假期簽證，在沒有海外留學、國際交換的經驗下，在英國找到正職工作。

美國雖然也有提供非移民工作簽證，只是中籤機率低，而且條件愈來愈嚴格。這時留學與否，才是取得簽證的關鍵因素，多數想待在美國的人，會透過留學畢業後取得 OPT（optional practical training，臨時工作簽證），依照專業，獲得一年或 2 年合法工作資格。

至於歐洲、新加坡、日本，如果你能經營求職管道、讓自己被僱主看見，就有機會核發簽證，而日本又相當重視語言能力，強化溝通能力才有機會脫穎而出。

迷思二：海外工作要先有語言證書？

國外工作第 2 個門檻是語言能力，不少人會認為，需要透過「考證書」證明自己的語言能力。不過謝宗廷表示，考證書對於英語系國家而言，可說是「最沒效益」的事情，一個原因是，英語是全球通用的語言，使用者不一定知道有哪些檢定考、分別代表甚麼意義。

二是實際溝通最多的方式是聽跟說，僱主只要透過一通電話，就能判別你的能力，「在電話中，只要你 pardon（請對方再說一次）第二次，對方就掛電話了，代表你的語言能力沒準備好。」

當你能聽懂僱主問話、順利答題，還能閒聊活絡氣氛，就代表溝通能力沒有問題。

至於日本、法國、德國，語言在地性強，僱主通常會設下語言條件作為第一關篩選標準，常見門檻像日文檢定 N2、歐洲語系國家則是歐洲共同語言參考標準 B2 等，因此想要到這些國家工作的求職者，就需要及早準備考試內容。

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迷思三：履歷漂亮、經歷豐富僱主才會挑中你？

有些海外求職者會把履歷拿去問學長姐、外商HR意見，但是有可能每個人給的建議都不一樣。最直接的方式就是透過求職管道測試，目前最多人使用的海外求職管道是 LinkedIn，好處在於LinkedIn 可以看到後台數據，方便檢驗履歷需要修正的方。

舉例來說，統計自己履歷被搜到多少次、有多少人寄信給你，如果是搜尋次數少，表示你需要加強履歷關鍵字，像是 PM 一職，要寫 product manager（產品經理）或是 project mamager（專案經理），就可以透過 LinkedIn 測試；如果是聯繫少，表示你需要加強僱主所需的技能樹。

謝宗廷表示， 海外求職其實跟「精實創業」的精神很類似，不需要一次就推出完美的產品，而是運用市場反應，快速迭代、修正產品，只是市場變成海外僱主，產品就是你本人。 重點不在於追求 offer 數量，而是透過大規模試驗，改善你的求職技巧，因此，求職者可以記錄自己是在哪一關被刷掉，履歷、電話聯繫、線上測試還是現場面試，若是都卡在履歷、電訪的階段，表示你還需要加強基本功，像是履歷的用字遣詞或口說能力；若是進入到線上測試階段，表示考驗的是專業能力。

海外求職只是第一步，謝宗廷坦言，體驗不同文化，一開始會覺得很新鮮，但過了幾年，也會開始思考能在這個國家融入到甚麼程度？如果要升遷，語言能力很吃重，需要額外花多少心力在職涯上？家人遠在台灣，年紀漸長，是否要回家照顧？

種種取捨，都需要回歸自己的選擇、思考海外工作的初衷。

「選擇的過程會給你壓力，可是如果你有能力選擇，就能有機會決定自己要待在哪裏，不會被單一職場限制住。」

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