南極洲郵局請人　專責統計企鵝數量　沒電沒廁所水仍有6千人應徵

一個位在南極洲洛克羅伊港的郵局，日前對外招募4名管理人，協助基金會統計當地企鵝數量。



綜合外媒報道，這個奇怪的工作機會，一共吸引超過6千人投遞履歷應徵，最後由4名英國女子入選，包含1名剛結婚的新娘。報道中指出，這份工作需簽約5個月，郵局沒有電，也沒有沖水馬桶，雖條件不佳，但這4名新任管理員依然非常興奮。

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外媒報道也詳細寫出4名管理員的背景，除了那位剛剛新婚的女子，其他三人都有地球科學或與南極相關的背景經驗。31歲的新娘蔻貝特（Natalie Corbett）笑稱，自己6月剛剛舉行婚禮，這份工作讓她去體驗一個人度蜜月的生活。原先在家鄉經營寵物雜貨店的她，未來將負責郵局的禮品部。

其他三人分別是來自蘇格蘭的希爾頓（Mairi Hilton），她在澳洲就讀環保生物學博士，將負責觀察企鵝動態。報道中提到，這是她人生第一次踏上南極，目前預想最大挑戰，是當地到底會多冷，以及如何在雪地中走路上班。

另一名入選者布魯頌（Lucy Bruzzone）過去曾有南極探險隊經驗，未來將擔任郵局負責人，她向媒體表示，這份工作是她「終身的夢想」。至於年僅23歲的巴蘭泰（Clare Ballantyne），她剛取到牛津大學地科碩士學位，踏上南極後將負責，處理8千多張、來自全球100多國的明信片。

文中提到的洛克雷港（Port Lockroy），位在高迪爾島（Goudier Island），是南極大陸上唯一一處郵局。該島無永久居民，只有1500隻企鵝居住當地。該島緯度接近南極圈，從11月開始到隔年3月是永日狀態。新冠肺炎疫情肆虐全球前，夏季是該島的旅遊旺季，每年平均吸引1.8萬遊客登島觀賞企鵝，每天僅限350人登島，一次最多60人，但受到疫情影響，洛克雷港已有超過2年多沒有開放外人訪問。

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