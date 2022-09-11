財務自由｜主動儲錢、投資不足夠　沒做「這事」資產隨時一鋪清袋

人人崇尚「財務自由」，意指不用再為錢而工作，單靠資產產生的收入（被動收入，Passive Income），已足夠應付日常開支。近年更流行「FIRE」一詞，即經濟獨立、提前退休（Financial Independence, Retire Early），鼓勵透過積極儲蓄及投資等方法，來迅速累積財富，從而提早提休。



但以上說法往往忽略了保險這個關鍵事項，無論是意外或突如其來的醫療費用，都會產生一筆龐大費用，有機會蠶食被動收入中的本金，令「財務自由」夢碎。

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甚麼是財務自由？

坊間一般認為，財務自由概念由日本裔美國人羅伯特．清崎（Robert Kiyosaki）於其1997年出版的暢銷書《富爸爸．窮爸爸》中最先提及，當中提到多個概念，包括資產與負債的分別，以及只有從資產不斷產生的現金流，即被動收入，才能令人達到財務自由，而不是工作產生的主動收入（Active Income），因為一旦退休或失去工作，便會失去收入，然後靠積蓄度日，直到銀行存款等於零。

被動收入資產包括：

．不動產包括住宅、商廈、工廈、地舖等帶來的穩定租金收入；

．購買股票組合、債券組合或ETF而獲得的利息；

．透過定期存款而獲得的利息，然而利率相對較低；

．作為股東投資生意而獲得股息或回報；

．購買儲蓄保險獲得紅利，惟需注意有關流動性風險



舉例來說，假如你每月支出為10,000港元，一年下來便是120,000港元，只要一年中從股票、債券、租金或儲蓄保險等收取的利息或分紅大於或等於120,000港元，理論上便永遠毋須動用到本金，從而達到財務自由。

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通脹或資產價格跌隨時失預算

現時有不少的「方程式」來計算如何達成財務自由，例如將逾50%收入作為儲蓄，或總資產需達到年支出的25倍，並用來投資，再每年從中取出約4%作為全年生活費等。這些「方程式」都建基於很多假設，例如每年有一定的投資回報、通脹於某水平浮動等。

不過，現實十分殘酷，資產價格可以暴跌，變成一文不值；通脹攀升，亦會令每月支出大增；加上股票或債券有機會停止派息，種種原因都有機會令財務自由這個如意算盤未能打響。

儲蓄投資前應先有足夠保險保障

此外，近年錯失恐懼症（Fear of missing out, FOMO）的風氣更是盛行，坊間強調投資來達成財務自由，往往忽略了最基本的保險保障，即使這一刻有足夠的被動收入來達成財務自由，一場突如其來的大病，亦有機會頓時失去預算，被迫出售資產，動用本金醫病，最終令被動收入大減，最差者可能需要回歸勞動市場工作，更不用說醫療通脹往往高於一般通脹。

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故此，要思考達致財務自由，取得大筆被動收入前，不應該遺忘以下3大注意事項：

1. 須確保自己擁有醫療、危疾及人壽等保險，以妨一場意外或疾病影響人生收成期；

2. 管理好儲蓄水平，為防現金貶值的同時，亦要有一筆流動資金處理突發需要；

3. 最後才是將餘下資金用作投資增值，甚至是投機，當然分配比例會隨年齡而變動，例如年紀漸增時，投機資金比例會逐步減少，所以定期檢閱資金分配亦十分重要。



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【本文獲「10Life保險比較平台」授權轉載。】