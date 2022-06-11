政府年金｜父母剛退休　該推薦他們買嗎？風險低但不適合3類人

政府年金和一般年金有甚麼分別？它值得買嗎？MoneySmart今次會介紹政府年金， 包括基本資料、回報、優點及缺點等，協助各位判斷政府年金是否適合自己。



甚麼是政府年金？

政府年金是由政府牽頭成立、香港年金有限公司承保，是在2018年7月推出的公共年金。它屬於終身年金和即期年金，最低投保年齡為60歲，故有「長者年金」之稱。

投保人在繳付整付保費後，每月會收到保證每月年金金額，變成穩定的終身現金流。在保單生效其內，保證每月年金金額都會持續發放。

保證每月年金金額在投保時訂定，在投保人有生之年維持不變。從保單的保費起繳日後的下一個月份起，終身保證每月年金金額將每月存入投保人指定的銀行賬戶。

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基本資料

計算政府年金回報

政府年金沒有固定的保證內部回報率 (IRR)，它的年金期 (入息期) 是終身的，即投保人一日在世，一日也會收到保證每月年金金額，因此 IRR 因人而異，投保人壽命愈長，IRR 就愈高。

投保人可利用政府年金網站的「香港年金計劃計算機」預計回報。只要輸入申請人年齡、性別和整付保費金額3項資料，便可計算出未來25年、以及第30年和100歲時的回報。

假設60歲男性投保人整付保費金額HK$1,000,000，預計保證每月年金金額為HK$5,100，即由投保後下一個月起，投保人每月會收到HK$5,100，直到身故。而在他投保後的第17年 (即77歲時)，其「累積保證每月年金金額」和「保證一筆過身故賠償」合共HK$1,050,524，達到保證期的105%，代表他在77歲時可取回已繳保費和保證回報，之後可說是純利潤。

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優點及缺點

政府年金的優點，在於以目前條款，投保人領取年金到第15年的總額會與投保額相等，之後都是純利潤，投保人愈長命，利潤愈高。如在60歲投保，到75歲之後便可獲得純利潤直到百年歸老。另外，政府年金風險極低，適合投資取態相對保守，追求穩定收入的投保人。

不過，政府年金推出以來，外界對它的觀感一般，因為投保限制較多，例如投保年齡須在60歲或以上，投保額由HK$50,000至HK$3,000,000；與其他保險公司的年金產品相比，政府年金回報相對較低，且沒有潛在的升幅。

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優點與缺點比較

優點：

．回報無上限，投保人壽命愈長，回報愈多

．風險低，穩定收取回報



缺點

．回報或不及其他年金產品

．一筆過付費或影響現金流

．投保額限制較大

．投保年齡高

．不能扣稅



政府年金值得買嗎？

政府年金是以對沖長壽帶來的風險作為目的，為退休人士提供穩定及終身的現金流，長期持有可發揮其長處。如果投保人本身沒有投資目標，又或者現金流相對充裕，政府年金是一個可考慮的退休計劃選項。

但年金屬於保險而非投資產品，未必適合以下3類人士：

1.現金流動需求極高，想隨時套現；

2.追求高回報；

3.以退休後手上資金能抗通脹做目標。



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