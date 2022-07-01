理財｜投資新手應何時入市、沽貨？即學平均成本法　以不變應萬變

受疫情影響，投資市場反反覆覆，有人認為這是入市最佳時機，但更多人卻舉旗不定。開講有話：「投資涉及風險，價格可升可跌」，人人都知投資要低買高賣，但有咁容易撈底的話，就通街都係股神啦。



因此，不少穩健派提倡「平均成本法」，意指不論股票、基金等資產價格升定跌，均定期、定額地買入某類資產。這種有紀律的投資習慣，有助將入市成本價「拉勻」，減少大市波動帶來的風險。

在香港，月供股票和強積金，都是採用「平均成本法」作為投資策略的典型例子。

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平均成本法有咩優點？

以買股票為例，假設你一次過用10,000元買入市值10元的股票A，10個月後，股票A價值經過上上落落，又回到10元的原點，你等同白忙一場。

倘若你實行平均成本法，同樣的10,000元，於股價格上升時會買到較少單位，股價下跌時購入較多單位。假設股票A股價先由10元逐步跌落7元，10個月後回升至10元，那麼你就成功於中段撈底，跑贏「一炮過」入市的投資策略。

「平均成本法」是用長線投資分散市場波動風險的投資法，可減少做投資決策所需時間，避免在不對時機入錯市的風險，並將每次入市成本降低，適合無暇睇實個市的上班族，或資金不充裕的投資者。

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平均成本法有咩缺點？

「平均成本法」雖有助避免資產價格波幅風險，但一旦遇上長時期的牛市時，固定的投資金額，所買到的股票就越來越少，賺幅自然比成功於低位「一炮過」入市者少。

而當某資產長期走下波時，「平均成本法」同樣無助止蝕。如果資產價格一路直插，而投資者等不到回升就「斬纜」，就會淪為越買越蝕嘅失敗投資。

簡單而言，「平均成本法」須於一段較長時間投資期內，經濟周期及資產價格跌宕起伏，期間投資者必須有耐性地投資，切忌頻繁地轉換投資組合，才能充份發揮其作用。

當然，「平均成本法」亦非必勝良藥，若遇上資產長期眨值，而投資者仍持續地「溝貨」，可能愈買愈蝕。因此，投資者須衡量承受風險能力，並考慮將資金分散到不同的投資組合，以免因揀錯投資產品而泥足深陷。

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【本文獲「Planto」授權轉載。】