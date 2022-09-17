理財｜短褲踢拖又如何？辨別真正富豪　非看外表而是14種處事態度

大家的生活裏，是否都有接觸過「富豪」呢？那在大家的眼裏，真正的富豪又會有哪一些特徵呢？



近日，Facebook群組裏就有一名自稱是在籍學生的馬來西亞網民發帖文分享自己看到且認為的T20富豪身上所擁有的一些特質，引大批網民熱議。這名網民透露自己本身是一個對汽車保養非常熱愛的人，所以他每次大學假期都會當替人保養汽車的兼職，因此在偶然之下認識了一位富豪，而富豪也將自己一系列的名貴汽車讓他幫忙保養服務。也因此富豪非常滿意他所提供的汽車保養服務，所以就介紹了身邊同一階級富有的朋友給他認識，同時也讓他來為這些富豪們的名車進行保養。

真正的有錢人也許不會跟你炫富，因為比起向別人證明自己，他們更在意自己的受感！（按圖了解）

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這名網民透露自己跟富豪們接觸一段時間後，對T20富豪有了不少觀察和了解，並且列出了14項真正富豪的指標如下：

​1. 真正有錢的人，都不會要求折扣，說一給一。

2. 他們認為所付的金錢和獲得的服務都需要是同等的，即使對服務不滿意，也不會責罵或生氣，但就不會再給第二次的服務機會。

3. 要求的工作效率必須是完美標準且不草率的。

4. 願意提供工作機會，提拔新人。

5. 毫不吝嗇地分享他們的知識和經驗。

6. 非常謙虛，會尊重人，從不會有傲慢的態度。

7. 從來不會在自己的社交媒體上炫富。

8. 行事低調。

9. 選擇聆聽且少說話。

10. 穿着習慣輕便簡單，比如短褲+人字拖。

11. 對食物要求並不高，不一定要去高級餐廳用餐，更多的甚至自帶盒飯。

12. 非常注重孩子的教育，用心栽培孩子獨立及自力更生。

13. 有超跑都不會選在高速公路上飆車，而會選擇去賽道上賽車。

14. 富豪的老婆不會一身名牌珠寶，只有簡單的銀手鍊和戒指。

最後，這名網民表示：「象徵我們社會地位的不是金錢，而是心態」。當一個人的心態好了，即使是一名園丁，也會顯得聰明和受過教育，同時也引用了富豪們常說的一句話：「要真正富有，而不是看起來富有」。相信大家在社交媒體上也都有看到過不少富豪，的確行事都很低調且不喜歡張揚。對此，大家都有甚麼想法呢？一起來談一談吧～

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