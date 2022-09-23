職場現實｜投訴直屬上司只會徒勞無功？4個狀況　還不別說話較好

當你在職場打滾幾年，你會發覺職場存在很多潛規則，令你不明所以。



今天半宅職薯就從上司老細角度和大家拆解四個常見的職場潛規則。

吃虧在明處

記得當年還在當小薯的我，有幾乎一整年的時間，我經常被另一位年資比我長的拍檔「老點」我工作，又經常在眾人面前貶低我。但我為了團隊的整體和諧，選擇了默默承受，繼續努力工作。

當時連其他同事也看不過眼，問我為何不反抗。當時正在搏上位的我深深知道，一旦我和他「反枱」，上司老細便會認為我人際關係有問題，影響我前途。結果我在一年之後獲得升職，而當日這位欺負我的舊拍檔，表現得十分害怕。

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高層小薯唇齒相依

在一些大機構，你會發覺有些高層和某些基層員工關係特別好的：他們可能同樣是某些興趣小組的成員，也可能有某些共同話題。

說穿了，其實高層希望藉着這些基層去監察中層的管理方法，製造特別渠道讓基層「越級挑戰」；而這些基層人員的直屬上司也會有所避忌，不敢欺負（甚至優待）他們。

投訴直屬上司通常徒勞無功

很多時基層員工都會和管他們的直屬上司不和。這也難怪， 直屬上司是要求他們勞動的人，而節省能量又是人的本能， 兩者出現磨擦也正常不過。

老細高層也深明一個道理，只要接納一次基層員工投訴，其他投訴便會接踵而來，這時中層便無法管理下屬，管理架構繼而崩潰。所以除非是集體投訴，否則對於個別投訴，老細高層通常會傾向維持管理架構，站在中層那一邊。

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直屬下屬放工不會向你說再見

這是一個非常有趣的現象。當你下面有兩至三級下屬的話， 你會發現職級距離你愈遠的下屬，愈會在放工時間向你說再見。反而直屬低一級的下屬，會在放工時間不動聲色的離開。

其實這也有原因。地位低微的員工深知道和你距離甚遠，你不會在放工時間直接指派工作給他。反而低你一級的下屬，和你工作關係緊密，要是在放工時候和你說再見，你很可能順勢叫他報告今日發生了甚麼事情，然後把新工作給他。這樣不是自尋煩惱嗎？

結語

管事容易管人難。職場中很多的事情其實是由「人」衍生出來的。凝聚一群人一起工作不是易事，凝聚一群聰明人一起工作更加艱難。成功的老細未必是操作上的高手，卻一定是 懂得帶領別人的領導高手。

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