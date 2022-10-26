辦公室奇聞｜名校畢業新人問題多效率極低　事後發現：她才是高手

隨着公司逐步擴大，對於職員的需求也越來越多，除了正常的招聘，每年畢業季招一批應屆畢業生當Trainee已經成了我們公司的慣例。今年也沒有例外，公司招了一批應屆畢業生。



最近聽説裏面有一個頂尖名校碩士，這也成了公司爆炸性的新聞，因為我們公司之前最高也就招個名校本科生，招研究生這是第一次。經過一個星期的集中培訓，各Trainee被分到各個部門開始輪崗（Rotation Training），那個研究生就分到了我們部門。

不過，到了我們部門之後，我又一次被震驚了。她的工作效率慢得一塌糊塗，在我們看來非常簡單，一兩個小時就能搞定的工作，她做了一天還做不完，來我們部門之後，每天都在加班。更讓人難以理解的是，主管每次教她，甚至看不下去幫她做，她都拒絕，堅持要自己加班完成。

更讓人難以理解的是，她的理解能力和學習能力，都感覺配不上頂尖名校碩士這個頭銜。每次我們開會討論，老員工教她東西，她都會提出一大堆問題。之後，部門所有人都產生了一個疑問，這樣的人到底是怎麼考上頂尖名校，還讀到碩士畢業的。

就這樣，三個月過去，這批實習生的實習期結束，這也意味着他們要開始做述職，之後確定職位，當然，也有一部分人會被淘汰，離開。

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最終，讓我們所有人都意外的是，她竟然以第一的成績留下，並且獲得了總經理辦公室秘書助理的職位。

一時間，我們部門又流傳着另一個傳言，這姑娘用一些特殊手段獲得了轉正的機會，並且得到了總經理辦公室秘書助理的職位。

直到後來，我跟公司人事部同事聊天，才發現這姑娘原來是高手。

首先，她的學習能力一點都不差。在我們與實習生交流過程中，其他實習生沒有問題，是因為他們不瞭解公司業務，短時間內，根本發現不了問題。但她不僅能發現問題，而且都是實際操作過程中很容易出錯的東西。

其次，她的效率其實非常高，我們一兩個小時能做完的工作，她可能連一個小時都不用。她只是在期初的時候，在琢磨有沒有方式可以更快完成，或者説這些日常工作能不能做到模組化，固定化，進一步提高工作效率。

還有，她給我們的很多印象，都是表象。每天不能完成工作，都需要加班，然而卻從來沒有發現她把工作留到第二天，她都能在加班時間做完。她不是真的不能完成，而是故意不在上班時間做完，所謂的加班，都是做給高層看的。

最後，看看她的工作結果，每一項工作內容都完成得很好，簡直可以説是完美。沒有拖團隊進度，也挑不出任何毛病。

這樣的人，在老闆眼中，就是願意付出（經常加班），有能力（工作結果很好）的人，所以在總經理辦公室得到一席之地，獲得一個老闆身邊的崗位理所當然。

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