職場厚黑學｜伴君如伴虎！跟老細再熟　50句說話亂講還是會得失他

我們總認為員工與主管開放、坦誠的溝通，能讓工作更有效率、更有生產力、關係也更融洽。



然而，在與主管溝通的時候，還是有一條界線存在。無論你的主管人多好，他們都還是你的主管，有權力決定你的工作狀況，因此你最好小心注意和主管的對話。以下是 50 句你永遠不該跟主管說的話：

如果有一天上司黑你面，可能就是你說了以下這9類說話（按圖了解！）

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第一類：責怪別人

．「這不是我的錯」

．「是某某叫我做的」

．「這是你要我做的」

．「如果當初你有聽我的話，事情就不會這樣」

．「我早就跟你說了」



工作出了狀況，或許有些錯不在你，但若說出這幾句話，顯得你只想推卸責任。與其推卸責任，承擔、說明你會如何解決才是正道。試着用正面的句子如「事情看來是出了點問題，但不用擔心、我們會解決的」取代。畢竟一個好主管會知道該找誰負責，並會讚賞你的勇於任事。

第二類：找藉口

．「沒人幫我」

．「我剛來，所以不清楚狀況」

．「我們事情太多了，出點差錯難免」

．「我家裏面有點狀況，沒辦法全心工作」

．「沒人教我這件事該如何處理」



工作出狀況時，很多人的第一個反應都是找藉口，但事實上每個人都會犯錯，多數時候勇於承認，並不會讓你被怪罪。如果真的有不知該如何處理的事，就趕快找出解決的辦法。

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第三類：太自私、推卸

．「這不屬於我的工作範圍」

．「這不是我的客戶」

．「我為甚麼要做這件事」

．「你雇我不是為了這件事吧」

．「我做到這個職位不是為了做這件事的」

．「不要」

．「如果你給我這個、我就做那件事」



主管需要一個願意承擔新責任的員工以協助團隊成長，因此他們很不願聽到員工給出以上的負面回覆。說出這些話，顯示你在團隊需要你的時候並沒有挺身而出，這也顯得你相對自私、懶惰。

第四類：太快放棄

．「我不知道怎麼做…」

．「我無法」

．「那是不可能的」



主管並不樂見員工在還沒開始前就放棄。想出解決方法，讓主管知道他雇用的是一個實作者，而不是一個空想者。

第五類：過於自大

．「我前一份工作不是這麼做的」

．「上次這個做法就不管用了」

．「是我不會這樣做」

．「我學到的是你永遠該這麼做」

．「前公司老闆絕對不會這樣做」



每個辦公室裏或許都會有一個這樣的角色：老是批評每個人做的每件事，但同時又沒有給出任何建設性的建議。如果你沒有辦法提供真正有效的意見，最好甚麼都別說；若要說，請務必以專業、體貼的方式表達，不要冒犯到你的主管。

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第六類：辦公室八卦

．「你有聽說某某的…」

．「我不覺得有人真的喜歡他」

．「我不知道為甚麼他能得到這份工作」

．「他怎麼老是這樣」

．「他們不會在一起太久」

．「你有看到他穿那甚麼東西嗎」

．「他真的聞起來怪怪的」

．「我覺得他有點笨」

．「他的進度實在比其他人慢太多了」



沒有一個主管會喜歡辦公室裏八卦的人，無論男女。八卦、流言會讓工作氣氛變差、影響工作效率。無論你與你的主管感情多好，和對方討論八卦，都是踰矩、不專業的行為。

第七類：卑鄙的舉動

．「我覺得他猶豫太久了，我就直接做了」

．「別擔心，我會盯着他」

．「你覺得他真的是執行這個專案的最佳人選嗎？」

．「也許我該直接先做做看、看是否會有更好的結果」

．「他的經驗比我少」

．「我們有點不合」



八卦跟卑鄙舉動有些不同，後者比前者更扭曲，因為你所說的話是在嚴重貶低別人的工作狀況，形同在和主管打小報告。就算你的主管沒有意識到你的意圖，也有旁人會注意到、並以此報復你。

第八類：越權

．「也許我直接跟更上層主管報告這件事？」

．「有其他更專業的人可以解決我們的疑惑嗎？」

．「我認為這件事或許已經超過你的職權」

．「我已經跟上級報告過這件事然後他們說可以」

．「你覺得不行，但上級覺得可以欸」



越權是絕對會讓你被列入黑名單的事項之一，說出這些話就像是在羞辱你的主管。你應該把是否諮詢他人意見的權力還給他，讓他決定何時要去找上級討論。

第九類：分享太多與工作無關的事

．「他們太正了」

．「我宿醉很嚴重」

．「他們真的很混蛋」

．「你會跟下屬約會嗎？」

．「我今天真的過超廢的」



無論你和主管有多親近，記住他永遠是你的主管，未來當他有權決定誰有機會升遷時，這些在職場上不是非常得體的話，都可能成為他衡量你表現的標準之一。

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