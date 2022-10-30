新興行業｜失眠市場潛力大？哄睡師專責助人入眠　月薪可達37k

現代人工作忙、生活壓力大，晚上想好好睡一覺補充體力，卻輾轉反側無法進入夢鄉，這種時刻真的讓人好困擾！



現代出現一種新興職業「哄睡師」，希望能陪伴顧客入睡，據說每個月收入甚至可以高達台幣15萬元（約港幣3萬7千元）。

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陸媒《新浪新聞》報道，失眠問題引起關注，同時也催生了睡眠經濟，在電商平台上甚至出現了「哄睡」服務，有關商家高達20多家，最熱門的店舖每月有超過1萬的訂單。商家一般會提供「文字語音條」及「語音通話連麥」2種服務，包含「盲盒」、「鎮店」、「男女神」、「首席」、「錦鯉」等套餐，供顧客選擇。

依各個服務屬性不同，有不同的價位。以「文字語音條」，例如15分鐘的「盲盒」套餐折合台幣約90元（約港幣22元），級別最高的「錦鯉」套餐，每月則要價台幣8萬多元（約港幣1萬9千多元）。

語音哄睡職業夯！網友熱議：開啟求職新思路

語音哄睡師通常會採取唱歌、講故事、讀電台等方式幫助顧客入眠，如果超過訂單時間客戶還未入睡，就會需要續單，遇到蠻不講理的客人，則直接退單。包月套餐服務收費最高人民幣33440元（約港幣3萬7千元），要價頗高，因此想成為一名哄睡師，還要經過培訓和審核才行。

許多網友紛紛留言：

．「不知不覺省了1.8萬」

．「這個行業怎麼報名，反正我每天晚上睡不着，與其花錢不如賺錢」

．「能花錢搞定的問題都不是問題，問題是我沒錢」

．「有時候覺得錢難掙，有時候又覺得真好掙」

．「能哄孩子嗎？我出雙倍價錢」



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