理財｜提防「因小失大式」消費　立心儲錢　5招助你踏上基本步

小時候我們總是以為自己長大出來社會工作後就會變得有錢，可以帶父母去旅行，還可以為自己買一個名牌包包、陪閨蜜去吃頂級餐廳的自助餐。然而，長大後的我們才發現雖然自己每個月領了工資，銀行戶口裏的數額卻還是那麼少，離自己環遊世界的夢想還是如此的遙遠。



今天，小編就帶大家看看幾個省錢的小妙招，讓大家拜託月光族的身份吧！

「精明消費」與「便宜莫貪」實在是一念之差，慎防！（按圖了解）

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1. 不要為了獲得優惠券而隨意往購物單裏添加物品

許多商家會在消費者購買一定的金額後送上優惠券，以鼓勵消費者購買更多物品，而許多人雖然認清了這個事實卻還是會忍不住添加物品以湊足金額，付了款後才發現自己所買的是自己不需要的東西。大家只要在付款之前先確認一遍所購買的物品的重要性再下單就可以減少這種不必要的開銷啦，而最好的辦法便是在隔天或隔一個星期才付款，讓自己的頭腦在清晰的狀態下重新審查自己的購物單，避免衝動的購物行為。

2. 堅持空瓶的習慣

空瓶的意思便是在用完一件物品之後才購買新的物品以取代他。比方說，大家可以在用完一支口紅後才購買另一隻口紅，而不要因為限量版的口紅盒或是讓人心動的色號而購買口紅。這樣大家就不止可以省下買新口紅的錢，還可以避免用不完現有的口紅而把它丟掉。如果大家對待所有物品都保持着堅持空瓶的習慣，那一年下來必定可以省下一筆不小的花費哦！

3. 減少社交

隨着防疫策略的松緩，大家的社交活動也逐漸多了起來，而社交雖然能讓人認識更多的朋友，拉近和朋友或同事的關係，但許多不必要的社交就會造成不必要的開銷。當然，不必要的社交的定義因人而異，大家可以根據和對方的關係有多要好、社交的目的等來做判斷，並減少應酬式的社交，進而減少時間、精力和金錢上的消費啦！

4. 堅持記錄開銷

記錄開銷式省錢中最重要的一環，因為他能讓你清楚的分析自己一個月內的開銷習慣再從中做出調整。大家還可以通過記錄開銷在領工資之後先扣除固定開銷（如房租、保險和銀行貸款等）再為自己設一個月的儲蓄目標來分配自己在這個月的開銷。如此一來，大家就可以避免超出自己能力範圍的開銷啦！

5. 找一份副業

如今世界各國的緊急蕭條、通貨膨脹越來越嚴重，因此單單憑着節省變有錢也越來越艱難了。因此，大家可以根據自己的工作時間和專長找一份適合自己的副業，除了讓自己多一份收入來源，還可以獲取不少經驗。當然，大家在兼職和經營副業的同時也一定要記得休息，不要累垮了身體啊！

大家趕緊幾下這些省錢小妙招，在2022年過去以前讓自己的儲蓄增加一些吧！大家不要再拖延了，讓我們一起從今天開始告別月光族的身份吧！

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