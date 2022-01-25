46歲周迅4套教科書級職場穿搭示範　選對比例嬌小女也能駕馭長褸

由周迅、黃磊主演的《小敏家》，從開播以來就默默受到網友們好評，尤其是周迅在裡面的服裝搭配，舒服自在中又帶有一股優雅氣質，更被譽為是30-40歲女性的最佳教科書，而《小敏家》的造型師Barry也在受訪時提到，他在搭配周迅造型時，出發點不是時髦、有距離感，而是符合人設，讓追劇的女生也能跟著心動，認為這些搭配是自己也能駕馭的款式，現在就來看看周公子在《小敏家》的重點單品吧！



長版大衣

身高161公分的周迅，在前幾集的時候，都會看到她穿著長版大衣的身影，恰能成為嬌小女生的最佳範本！不高沒關係，抓對比例依舊能穿出時尚感來，周迅多穿著長至小腿肚的外套，露出最細的小腿和腳踝線條，身形自然不會被拉矮了。

周迅在《小敏家》一劇中由外套到褲子，都儼如現代職場女性穿搭造型教科書。（點擊放大閱讀）▼▼▼

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針織衫

周迅在劇中的針織衫，不是那種擁有明顯勾針的款式，是那種像是圍巾觸感的細緻針織外套，搭配上，除了打開當作外套穿，也會有直接將針織衫作為上衣，透過衣服柔軟、合身的特性，打造出纖細感，靠低飽和色調，給人一種慵懶的韻味。

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長裙

隨著年紀的增長，越來越懂得長裙的美好！周迅在劇中也出現多套長裙的造型，從百褶裙、高腰窄裙、硬挺的A字裙或是柔美的緞面裙，藉此來穿出一股低調的氣勢感，至於上身就是掌握「上短下長」搭配原則，從針織衫、短版襯衫、短外套都有。

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西裝褲

在劇中，周迅詮釋的是43歲的離婚女性且在醫院擔任助產護士主任，私服的搭配也不能太過隨便，比起牛仔褲，她更偏好具有修身效果的西裝褲，打摺的設計能修飾臀部、腹部線條，俐落的直線褲型，立刻拉長身高比例。

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