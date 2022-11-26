職場穿搭｜10款西裝外套推薦　Uniqlo、GU、Zara、H&M 小資女必買

入秋後各大快時尚品牌相繼加入西裝外套戰局，小編來幫大家盤點整點，來自快時尚大牌的10款秋冬西裝外套，包括Uniqlo、H&M、Zara、COS、Mango......等10個快時尚品牌。



從職場百搭的休閒西裝、新鮮人必敗的百元格紋西裝外套到時髦酷女孩的皮革西裝外套，都幫你一網打盡！讓你用合理的價位，找到你衣櫃缺少的那一件！

10款OL必備秋冬西裝外套推介（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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H&M

灰色寬鬆西裝外套

黑色西裝太無聊、白色又太顯眼怎麼辦？H&M絕對是所有時尚女孩的最佳後盾，輕鬆挑出一件有質感的灰色西裝！這款寬鬆版型的西裝外套，不論在布料光澤質料或剪裁細節設計，都是滿分的水準！低調但有藏著一絲率性感，適合秋冬日常的各種場合！

Zara

深咖啡西裝外套

小編最喜歡去Zara挖寶了！總是能以甜甜的價格找到最時髦新穎的設計款式！像是這件秋冬新款的深咖啡色西裝外套，寬鬆的版型可以搭配休閒牛仔褲，需要正式也可以選西裝寬褲打造率性有風格的職場Look！另外這件還有Join Life標籤，是個環保的好選擇！

COS

單扣黑色西裝外套

黑西裝人人都有，但要挑一件簡單卻充滿設計感的款式真的不容易！作為H&M的副牌，以更為極簡的風格受到大家的喜愛！為你從COS的秋冬新款中推薦這件黑西裝，單扣和側面小開衩的設計讓它一點也不無聊，布料也更加細緻，加上流暢的剪裁小有腰身的顯瘦版型，你的衣櫃已經在呼喚它了！

Pull&Bear

皮西裝外套

想要不一樣的西裝嗎？到最懂年輕人的潮流品牌Pull&Bear找就對了！這件黑色皮西裝絕對是酷女孩秋冬衣櫃必備！內搭一件緊身的短上衣和皮裙，或是搭上一件性感短洋裝，時髦又亮眼，讓你氣勢十足的走在你的生活秀台上！

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Mango

格紋單扣西裝外套

Mango絕對是時髦都會OL的首選！這件官網推薦的秋冬新款格紋外套，淺色線條和卡其色交錯的格紋，為秋冬增添一點清爽感，較為厚實的布料可以應付香港的冬季，裡面搭配連身小洋裝和一雙過膝靴，讓你的職場通勤Look也可以很時髦！

Uniqlo

灰色格紋休閒西裝外套

和小S同款的西裝外套只要600元就可以帶回家了！Uniqlo在今年推出了多款「新風格外套」，超全面蒐集顧客意見，為了打造符合香港女生身型和多變天氣的外套不遺餘力！這件淺灰色格紋西裝外套百搭又日常，是今年秋天可以閉眼入的好選擇！

50%

米白質感木紋西裝外套

學生最愛的50%今年秋冬也有推出西裝外套！數百元價格無痛入手，清爽的米白色和質感木紋扣，簡潔大方又有一點小細節，穿上這件絕對好感度激升！50%還貼心幫你搭配好了套裝，讓不擅搭配的你也能多睡五分鐘快速時髦出門！

GU

格紋雙排扣西裝外套

剛畢業的職場新鮮人看過來！這件GU經典的雙排釦西裝外套，200元不到的價格，絕對是新鮮人秋冬必入的單品！初入職場選件有點時髦感但又不失體面的西裝最合適，太過商務貼身的西裝反而會和年紀不相配，這件不收腰的設計也讓你有更大的搭配空間！

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iROO

斑馬紋西裝外套

時髦的都會女性最愛穿的iROO今年秋冬也推出了多款西裝外套，小編私心推薦這件有一點點不一樣的毛呢西裝外套！超有亮點的裡層斑馬紋印花處理，口袋上的愛心刺繡添加一點街頭感，可以搭配帥氣街頭一點的單品，在秋冬偷偷換一個酷辣風格！

MOMA

白色蕾絲拼接西裝外套

MOMA這款西裝外套可說是仙氣十足！潔白無暇的白色西裝在袖口拼接了溫柔的白色蕾絲，舉手投足盡顯優雅氣質，搭配同色系的內搭和褲裝，一身優雅內斂的純白，絕對讓你變身職場仙女！

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