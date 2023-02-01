搵工｜求職信對2種求職者很重要　「有溫度」最重要　3大錯誤忌犯

疫情時代導入遠端工作模式，人才流動加速，有不少人今年開始勇於尋找新工作，也有不少企業開始擴編、增加職缺。想在求職人潮中脫穎而出，一封優質的求職信（cover letter）很關鍵。



比起寫法較制式的履歷，求職信可以發揮的創意更多，你可以好好表述你為何渴求這份工作，這比條列式數據的履歷更有溫度！但即便如此，也務必小心別犯下以下 3 個求職信常見的錯誤。

求職信不同CV履歷，懂得怎寫，更能表現出你的個人特質及熱誠：（按圖了解）

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錯誤1：使用罐頭訊息

每一個職缺都不同， 因此每封求職信都該有自己的特色，不可以讓徵才者看見別間公司的影子。閱讀過數百封求職信的人力資源軟體公司 Lever 人資主管凱特琳．米特（Caitlyn Metteer）指出，多數人會先寫一個模板，針對不同工作職缺微調內容，但「招募單位都看得出來」。尤其常見的模板是介紹自己的能力、經歷，而非為甚麼我要這份工作、這份工作為何適合我。

求職信對於兩種人很吃香，一是沒有太多工作經歷的人，因為履歷上寫不了太多東西，反倒可以從簡短的求職信中表達自己可以勝任這份工作的決心。再來就是職缺未來較不明朗的情況下，或許僱主還沒有很清楚規劃好這份職缺的業務或所需內容，這時求職信就可以展現出你對職缺的想法。

錯誤2：內容與履歷大量重複，缺乏求職動機

求職信要跟履歷區別， 開頭就該明確指出為甚麼我對這份工作有興趣，再來說明你具備哪些條件、經歷可以勝任這份工作，以及對這份工作的期待 ，切勿放上精簡版的履歷，避免資訊大量重複。

錯誤3：忽略公司背景與文化

了解你要應徵的公司背景， 用他們的文化語言撰寫求職信，預測對方的需求 ，這樣的內容往往讓人印象深刻。舉例來說，金融業求職信必須正式一點，書寫簡潔扼要有條理；新創公司可能可以活潑一些，加一點個人特色進去。但無論是正經或活潑的寫法，都得把握一個大原則： 「有溫度」 ，有溫度的求職文案，讓對方更相信你對職缺有興趣。

除了絕對要避免的 3 大錯誤，也可使用以下幾個撰寫求職信的小技巧，讓你的求職信更脫穎而出喔！

．個性化稱呼：用「ＸＸ公司人資團隊」取代「您好」

．善用故事作為開頭，別只說「我對這份職缺很有興趣」

．用職場經歷而非畢業科系作為應徵理由

．善用情境來說明軟技能

．展現你的價值

．論述簡潔，千萬別說冗言贅句

．強力的結尾：再次強調你應徵上後可以帶來的改變

．再三校正，也可給別人看一下、提供建議



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