裁員｜是真性情還是在貓哭老鼠？CEO炒人後　上載哭泣自拍照嘆息

8月11日，一間名叫HyperSocial公司的CEO Braden Wallake在裁員之後，在他的LinkedIn上發文，並附上了一張哭泣的自拍照。



行銷公司CEO在裁員之後，在社群上發了一張哭泣自拍照說他也不想。

這顆眼淚有夠真誠嗎？（按圖了解）

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他在文中表示：

這可能是我發過最痛苦的一篇文章，我最近裁員了幾名公司的員工。我過去幾週在LinkedIn上看到很多公司都在裁員，沒有比這更難過的事情了。

他還表示

希望自己是個只重視金錢的企業家，這樣就不必擔心一路走來傷害了誰

但我並不是這樣，所以，我只是想讓人們看到，並不是每一個CEO都是冷酷無情的，當他/她不得不裁員時也是會難過的。

無論被裁的是一名還是三名員工，如果自己過去做出了更好的決定，他們可能還可以繼續在公司待著。

有一些人對於他的貼文表示讚揚，其中包括一名被他裁撤的員工。他表示：

以後，我只想為像Braden Wallake這樣對生活有積極態度的人工作。

不過，更多的LinkedIn用戶對他上載出流淚的照片不以為然，認為這根本就是「鱷魚的眼淚」。

「拍一張自己哭泣的照片，發佈在社群上根本就是荒謬、自戀的廢話。或許他是世界上最好的人，但這並不能改變這個貼文自以為是、胡說八道的真相。」微軟的專案經理詹姆斯-卡夫說。

另一位看到這張照片的LinkedIn用戶說，她最近被解僱了，並表示如果她的前CEO像Wallake這樣發佈一張自拍哭泣照，她應該會失去理智。

「你在哭？」Jackie Stabach 回應表示：「真正在哭的是我，是『我們』才真的在哭。你仍然有你的工作。想像一下，如果我們這些被裁員的都貼出我們哭泣的照片會怎麼樣？我們將永遠不會被僱用。」

HyperSocial是一家位於俄亥俄州哥倫布市的行銷公司。根據其LinkedIn資料，它有11-50名員工。

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