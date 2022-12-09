打工仔辦事能力高　獲客戶賞識　上司卻以「3個字」為由不器重她

員工能力好，對公司來說是一大好事，不過日前有位職場資深打工仔抱怨，她每次在公司有好表現，提出對部門好的建議後，都會引來上司的不滿，讓她疑惑「是不是只有乖乖聽話，不要提出自己的想法才對？」對此，有人認為「妳很適合創業，多數上司不喜歡被打臉，所以會覺得妳不受控」。



一名職場老鳥在Dcard發文抱怨，她工作已經快10年了，換了兩次工作，遇到的共同問題都是「上司一開始很喜歡她，覺得她腦袋跟能力都很不錯，工作上手快，而且也能完成很多事」。

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事主指出，好幾次案子照着上司的方法實行，都會無法推進，於是她就受不了，把自己的看法跟方式與客戶討論，沒想到客戶很滿意，不但接受了提議，也讓公司耗費的成本大幅減少。

經過幾次的操作後，事主的案子普遍順利進行，而且也能接更多案子，但上司開始討厭她，覺得她「不受控」，最終也不願意將案子分給她，就算她跟更上級的上司反應後，對方也說「難以越權干涉上司」。

文末，事主表示「雖然每次換工作之後，得到的職位都可以超越上一份上司，但每次遇到的上司都是這樣。我想問，在職場只有乖乖聽話，不適合有自己的想法跟方法嗎？」

對此，有網友分析：

．「應該是上面的高層有注意妳的能力，但被上司擋下來，上司怕自己位置不保」

．「妳很適合創業，多數上司不喜歡被打臉」

．「那妳就往上司職位找工作吧！自己坐那位置，不就可以知道妳想問的答案了？」

．「不在其位，不謀其政，妳這叫功高震主」

．「妳還越過上司向上報備喔，難怪討人厭」

．「職場就是這樣，上司覺得妳有威脅到他的位置，就會開始把妳冷凍。如果有自己的想法，建議用圓融的方式解決，不然一直換工作好像也不是辦法。或者也可以自己創業當老闆，永久解決這個困擾」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】