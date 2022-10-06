成功｜寧被負評還是連嘗試也不敢？過來人分享5個被人取笑經歷

在我成長的過程之中，我受過一些讚美，但也接受過很多奇異目光和譏笑。今天半宅職薯想分享一些被公開譏笑的經歷，以及當中所得，希望能為大家帶來一點啟發。



自我介紹說老土的說話

記得初踏入社會第一天，我要在一個比較正式的場合向各位同事介紹自己，我當時這樣說：「……很開心這樣早便找到人生的目標，我會努力工作的……」

剛剛說完這句說話，絕大部分同事都忍不住爆笑出來，覺得我說的話很老土，很假。但這其實是我真心的想法。結果在往後的日子我一直努力工作，受到上司很高的評價，擔當重要的工作，地位在同輩間一步一步提升。

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坐在課室正中央任人譏笑

二十多歲的時候，我上一個軟技巧課程。當時老師說有一個神秘遊戲，想邀請同學參與示範。坐在課室最前排的我立即舉手，毛遂自薦。

然後，老師指示我坐在課室正中央的講師的高凳，面向全課室大約五十至六十位同學。老師向全班說：「你看着這位同學，覺得有甚麼值得取笑的，便盡情取笑吧！」然後，就是議論紛紛的哄堂大笑。記得有一位同學還大聲說：「你 gel 頭 gel 得太硬了！哈哈哈哈哈！」

一分鐘之後，老師便叫同學安靜下來，玩下一節的遊戲。老師再向全班說：「大家再看着這位同學，覺得有甚麼值得稱讚的，便盡情稱讚鼓掌吧！」 然後同學的討論來了一個180度轉變，全部都是讚美我的說話！

最後老師補充一句：「Gel 頭 gel 得硬又有甚麼問題？」整個課室頓然可鴉雀無聲，無言以對。

這個遊戲給了我一個很大啟發：我不會因為別人的批評而變差，也不會因為別人的讚美而突然變好，我還就是我，相信自己就是了！

七年時間完成學士學位

我當年在公開大學（即是今天的都會大學）修讀的遙距學士學位，因為中途為了搏升職暫停了兩年半，結果頭頭尾尾用了七年才完成。

記得又有一次，在一個課程之中，同學輪流站出來介紹自己，說出自己的目標。我說：「我修讀的遙距課程下個月便考最後一次試，這學位頭頭尾尾已讀了七年，我希望在考試取得好成績然後畢業。」剛剛說完，課室中的同學（大部分擁有大學程度） 禁不住大聲笑了出來，覺得用七年讀一個學士學位匪夷所思。

後來我繼續進修，再完成了兩個碩士學位。對於當年取笑我的同學，我在心中已經一笑置之。

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最近我也老土了一次

即使在最近，我也公開地尷尬了一次。話說我的 Instagram 帳戶 followers 到了17,000 個左右便增長得很慢，這大概是因為演算法不把我的帖子推給 followers 以外的人吧！

於是我上網找資料，知道出 reels 可以突破這種局限。然後我便做了一條簡單的 reels 放上 Instagram。剛剛完成上載，便有同事告訴我：「Reels 不是用這種形式玩的，你這樣做很尷尬，不如删除帖子吧！」

但我覺得不去嘗試，我便得不到數據；拿不到 feedback，便無法再進步，所以我堅持保留帖子。大家有興趣的話，也可以去我的 Instagram 看我有多老土，給我一些意見，我會珍惜每一個留言的。

結語

很多人都會因為擔心被別人取笑，擔心別人的目光，而不去作出嘗試。

走筆至此，我想說最後一個故事：話說我中學時是中樂團的成員，有一次在外出表演前大家都很緊張。這時候導師便說：「其實台下的人沒有多少個是真正記得你的，不要把別人的看法放大。」這句說話，令我在往後的日子一次又一次有勇氣的演講，然後在過程中累積實戰經驗，不斷成長。

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