理財｜聽巴菲特話　借錢炒股諗得過？一家之主差點「憑實力」破產

新冠疫情未散，許多家庭財務正面臨嚴酷的「壓力測試」；年底將屆，更是對家庭財務進行「健檢」的好時機。效法企業經營，運用3張財務報表搞定「人賺錢」、「錢賺錢」兩件事，做好家庭財務長工作，即可預約一張通往財務自由的入場券！



「小趙來找我諮詢，原本是想問我，向銀行借二百萬元（台幣，下同）投資股票該如何規畫？」說起不久前，老友突如其來的求救電話，陳政毅的語氣中還是帶點驚心動魄的緊張感。

陳政毅曾在上櫃公司湧德電子擔任稽核，以及侏羅紀公司財務長，現在也在臉書成立「家庭理財專業—卡爾斯」專頁，為粉絲提供家庭理財諮詢建議。而在實際看過老友、也就是小趙提供的財務資料後，「我真的嚇出一身冷汗！」

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財務健全，這是好公司的最基本要件；同樣地，幸福的家庭，健全財務也扮演着穩固基石的角色。無論企業或家庭，要讓財務安穩無虞且循序成長，關鍵都在於能不能有一位克盡職守的「財務長」。

上市櫃公司必須要有財務長嚴格把關，在一般家庭，雖然財務的複雜程度不似企業，但因為缺乏「用財務長的腦袋」定期檢視，「家道中落」的悲劇同樣時有所聞。就像小趙的故事，這是個差點就在一念之間，把全家人未來命運一次梭哈的驚悚故事。

想借錢買股搏翻身？先把家當公司經營 了解現金流向才能開源節流

讓小趙懸崖勒馬的，是他的老友，而財務長慣用的三張財務報表，更是一套人人都該學會、也能輕鬆上手的「金錢整理術」。

家住竹北、今年36歲，目前在一家網通設備廠擔任製程管理師的小趙，有兩個小孩，一個六歲讀幼兒園大班，一個三歲由沒上班的老婆自己帶，從表面看來，其實過着最典型的中產家庭生活。小趙每月薪水實拿6.4萬元，公司每年年終獎金固定二個月。二年前，小趙除了固定月薪，還有平均每月一萬至二萬元不等的紅利、加班費、生產獎金等收入。

無奈隨着網通產業景氣下滑，每個月除了本薪之外，小趙能夠拿到的「變動薪資」跟着大為銳減。身為家中唯一的經濟支柱，還要負責財務調度的他，生活壓力漸感沉重，遂想將自住房子增貸二百萬元，投入股市。

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陳政毅發現，小趙除了有280幾萬元的房貸餘額外，還有一筆86萬元的信用貸款餘額。幾經盤問，小趙才支吾地說：「其實一年半前，向銀行借了一百萬元買股票，豈料所買的電子股暴跌，於是全部停損出場！」

但小趙旋即又說：「我覺得該效法股神巴菲特的危機入市精神。所以想用房子增貸二百萬元，買幾檔優質的好股票……。你有沒有熟識的銀行能提供優惠利率？」

二話不說，陳政毅立刻着手幫他製作財務三表：損益表、資產負債表與現金流量表。隔天，他就急着打電話給小趙：「事情大條了，你的狀況頂多再撐十八個月。打消借錢買股的念頭吧！我們先想辦法解決眼前危機。」

沒想到小趙火氣很大地回他說：「我怎會不知道自己的狀況，就是要度過這一關，我才要借錢買股搏搏看。」陳政毅勸他找老婆一起好好討論，小趙卻更火了：「我之前借一百萬元，她不知道，這次賠這麼慘，我怎麼跟她開口？」

就像面對一個想要病急亂投醫的鐵齒老闆一樣，財務長的法寶，就是用血淋淋的數字讓老闆認清現實。不想再做口舌之爭的陳政毅，於是直接攤開小趙家的第一張財報：現金流量表。「讓你無從迴避地面對現實！」陳政毅認為，這是金錢整理對個人或家庭理財的第一個重要功能。

在這張記錄每月各項收入與支出金額的現金流量表上，明確寫着計算後的悲情數字：每月淨流出一萬九千元，對比戶頭僅剩的三十五萬元存款，這是陳政毅認定小趙一家「最多再撐十八個月就山窮水盡」的鐵證。

（今周刊授權使用）

釐清不同階段的養錢策略 着手製作家庭三表 搞定錢賺錢、人賺錢的煩惱事

認清困境，下一個問題，就是如何創造19,000元的每月流入？是要靠省吃儉用、兼職打工、投資收益或乾脆借錢應急？這部分，必須搭配損益表與資產負債表進行分析。

對於個人或家庭理財，損益表的最大意義，是讓你思考如何提高「毛利率」，應該「增加本業營收（工作收入）」、「增加業外收入（如投資收益）」，或者要從「減少成本費用」，也就是減少支出着手。在小趙家的損益表中可以看出，這家人過去九個月的「非經常性支出」僅有48,000元，經常性支出也無節省空間。也就是，再怎麼省，也無法填補每月19,000元的缺口。

算到這裏，增加收入已是唯一的路。那麼，要靠「本業」或者「業外」呢？這時，資產負債表就派上用場了。這是一張評估財務風險程度的報表，而如果依着小趙的「借錢買股」盤算，這家人的資產負債表，將無可避免地惡化到「地雷股」的程度。

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經計算，小趙原本的負債比（負債／資產）已高達66.8％，超過一般評估企業財務穩健與否的50％水準。而若真的用二胎房貸借了200萬元，以年息2.5％、20年本息攤還概略計算，負債比將進一步攀升至75.6％。家庭融資比（投資負債／生息資產）竄升至143％，等於每1元投資中，有1.4元是借來的，槓桿比率已到「恐怖」的程度。

就是經過這樣的分析，才讓小趙看清「借二胎房貸買股票」的尋常動作，其實竟把全家人的命運置身於近乎毀滅性的風險之上。

更重要的是，即使小趙這回的股票投資改採保守策略，買進有穩定股息收入的個股長期持有，設算殖利率為6％，小趙每年可進帳12萬元股息，平均每月所得可額外多進帳1萬元。但，仍無法扭轉目前每月現金淨流出高達19,000元的危機，更何況，二胎房貸還會讓他每月再加1萬多元的新增還款負擔。

「做不到，請務必打消借錢買股念頭！」陳政毅強調：「一個負現金流的人，即使再怎麼具備巴菲特的投資知識與情操，被錢逼到，他一樣會淪為賭天九牌的投機賭徒！」

經過了一連串的金錢整理，答案呼之欲出：「借錢買股」無法解決眼前的問題，也會讓家庭未來的財務風險置於毀滅等級，甚至，每月資金不足的情況會更加惡化，影響所及，是投資行為走調的風險居高，最後成為無可翻身的惡性循環。

別忘了，上面這段悲劇的情節，源頭只是簡單的一念之間，而也只有經過攤開財務報表的細部整理，才能看透危機。

（今周刊授權使用）

所謂理財，說穿了就是「賺錢」、「省錢」、「借錢」的綜合結果；而賺錢又可分為「人賺錢」與「錢賺錢」，財務長腦袋的金錢整理術，就是讓你在這些諸多選項當中，釐清不同階段、不同處境之下最適當的養錢策略。

「我給他的唯一解方，就是請老婆重新工作……。」三張財務表攤開，「省錢」、「借錢」、「錢賺錢」都行不通，小趙的脫困之道只剩一條路—人賺錢。

陳政毅回想，當好友的老婆知道事實後，態度十分冷靜地說：「本來就想趁小兒子明年上幼兒園後重回職場，其實，只是早點開始賺錢，與原本規畫沒有差異。」老婆計劃重回職場，一家人的現金危機可望解除了。重新試算後，雙薪的這一家每月可結餘3千元，加上年終獎金等非經常性收入，每年估計可儲蓄20萬元。

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做自己的人生財務長 戒掉呆儲蓄的死板思惟 活用資產創造生息能力

話說回來，小趙因家庭財務拉警報，想「借錢買股搏翻身」，這個方法雖不可取，卻情有可原。此話怎講？《做自己的人生財務長》作者麥考米克（Douglas P. McCormick）在書中開宗明義指出，家庭最重要的生財工作只有兩個：勞力資產與資本資產。

麥考米克認為，「勞力」這項資產，是愈年輕，淨值愈大。一個二十五歲初入職場的年輕人，手頭上最大的資產是自己的勞力，幾乎沒甚麼資本資產；但是隨着年齡增長，勞力資產剩餘淨值會愈來愈少，相對地，資本資產卻可能隨着時間累積愈來愈大。也就是，愈來愈該思考「錢賺錢」的運用之道。

事實上，除了避開錯誤決策造成的人生財務風險，金錢整理的另一個重頭戲，就是讓你意識到必須為「錢賺錢」的人生下半場認真佈局。

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