儲蓄保險｜風險低抵買？思考投資3大要素　就知不能靠它規劃退休

最近身邊有許多同齡人常常跟我分享買儲蓄保險的經驗，說儲蓄保險比定存報酬率高，風險又低，是很不錯的投資方式。然而我卻覺得非常納悶，為甚麼大家都忽略了儲蓄保險的報酬率跑不過通貨膨脹，且流動性極差的事實呢？



我們不厭其煩地提過台灣長期年化通膨率約落在3%，所以投資儲蓄險，其實根本不能幫你保本，甚至每年會倒吃你1%本金。

我們需要一個平均報酬率在3%以上，最好是落在8-15%的投資組合，這個組合可以包含儲蓄保險，但不能只有儲蓄保險，這又涉及到資產配置的理論。

另外儲蓄保險還有一個非常大的缺點，那就是儲蓄保險通常都要保4-6年的期限，提前解約不但賺不到後來的利息，有些還有違約金要支付，再加上綁約期間你的這筆錢是完全沒有流動性的。

相關圖輯：買儲蓄保險前可以問自己5條問題（按圖了解）

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儲蓄保險的兩缺點／一優點

X：儲蓄保險普遍報酬率不夠抵銷通貨膨脹。

X：綁約期間完全不能用錢，缺乏流動性。

V：儲蓄保險風險低，只要不解約就不會損失本金。



這三點也完美對應了投資的三大要素：報酬、風險、流動性

風險：損失的本金+時間成本。損失本金要小於自己的耐受度，投資也不要花太多時間，我們年輕人還得認真工作啊。



流動性：多久可以轉換成現金，例如股票流動性高，兩天內就可以變成本金，房子可能賣一年都找不到買家。



報酬：跑贏通貨膨脹是基本，然後不要讓中間人賺走手續費。報酬至少3%起跳，要避免手續費負擔過重的項目，像是主動型基金。



我們需要甚麼樣的投資商品？

綜合上述結論，我們需要一個能長期打敗通貨膨脹，風險不能超過自己的忍耐上限，且有足夠流動性的投資項目。其中以債券、股票、房地產是台灣人投資的大宗商品。

債券（Bond），是發行者為籌集資金發行的票券，在約定時間支付一定比例的利息，並在到期時償還本金的一種有價證券。例如今天政府發了每年支付5%利息的債券，一張100萬，六年到期。假設今天西城購買了一張政府債券，六年期間就可以每年收到5萬塊利息。很有趣的是，債券是可以買賣的，如果小名今天想用110萬跟西城購買這張債券，年報酬率就變成 5/110 = 4.54%。所以債券和股票一樣有市場行情波動，但通常較小，而且和股票呈現負相關趨勢。

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股票（stock）是一種有價證券，公司需要籌集資金，因此將股票發給投資者作為公司資本部分所有權的憑證，成為股東以此獲得股息（股利），並分享公司成長或交易市場波動帶來的利潤。股票市場長期報酬率約為8-15%，也是西城主要的投資標的，但股票的風險比債券要大，假設投資1000塊，就要有損失1000塊本金的風險耐受度，但這個風險可以透過企業分析和量化分析有很大程度的改善。

房地產也是一個門檻很高的項目，投資實體房地產除了需要很大資金，透過也有各式各樣你想像不到的費用產生，例如代書費、契約稅、謄本費、印花稅。所以房地產我比較建議投資REITS(Real Estate Investment Trust)「不動產投資信託」，投資REITS其實就是投資持有房地產的公司股票，可以用非常少的資金就入手，每年的利息也至少有3-5%，同時享有和股票相同的流動性。房地產的走勢和債券、股市通常沒有關連性。

至於一些看似報酬率很高的項目，例如虛擬貨幣、跟會、創業投資、賭博，背後涉及的風險和流動性並不是剛開始投資理財的新手能夠承受的，且背後的投資邏輯也比較複雜，只適合風險承受度高，且有多年經驗的人開始。

另外，長輩們常常推薦的「基金」則是一種投資方式，基金公司透過集合投資人的錢，共同投資某個項目，這個項目可以是各式各樣的商品，包含上述所提的任何一項（債券型基金、股票型基金、房地產基金、虛擬貨幣基金......）。基金又可以根據操作方式分為主動型和被動型，由於大部分主動型基金的費用昂貴，即使帳面上報酬率５％，扣掉申購費、保管費、贖回費用後可能就只剩下２％，所以基金的部分我比較推薦被動型基金，接下來所談的基金也都侷限在被動型基金範疇內。

保險是不是投資？

前面說過身邊很多朋友都喜歡購買儲蓄保險，但你知道保險的本質是甚麼嗎？

【保險】的意思可以解釋為：保護與轉嫁風險。本質是對抗社會上普遍存在的風險，也就是說保險所保護的事情，是我們不希望發生的風險。

例如我買了一個癌症保險，理賠100萬，如果我得了癌症就可以透過公司理賠的100萬去負擔本來就可能會支出的醫療費、工作損失、家人經濟危機等等。

但我根本不希望得癌症阿！傻了！

所以我認為儲蓄保險把投資和轉嫁風險綁在一起，本身就是邏輯上犯了錯誤的事情，投資本來就要承擔風險，但保險是要轉嫁風險的行為，這樣不是很怪嗎？

所以在買保險之前一定要清楚自己在做甚麼，你是想賺利息，市面上有更多兼顧風險、報酬、流動性的項目。如果是想轉嫁風險，儲蓄保險肯定起不了太大作用。

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給剛入門的新手完整投資理財規劃

剛開始投資，盡量兼顧風險、報酬、流動性，如果硬要排序的話：風險>流動性>報酬。

．債券：被動式債券型基金

．股票：包含個股與被動式股票型基金

．房地產：不動產投資信託(REITS)

．ETF：被動型基金



推薦的理財項目有：

．短年期定存、零存整付

．高利率活存，例如前陣子很夯的王道銀行、Richart數位銀行等等，有提供1%高利活存。

．現金



推薦的保險項目有：

．醫療保險

．人壽保險

．健康保險



在購買以上任何項目之前，務必要做好功課。買衣服你會貨比三家挑選適合自己身材的，投資理財其實也是一樣的道理，擁有越多知識的人風險越低。

結論

投資理財幾乎是現在低薪時代下不得不做的事情，退休每個月3萬的生活費，20年就是960萬左右，一個月存3萬就要26年才存的到！而且幾乎不可能剛開始出社會就能每個月存3萬，加上每個人生轉捩點都要花錢，像是買車買房、旅遊求學進修，結婚生子小孩上學。

所以不靠投資把賺來的錢保住，甚至有額外的報酬利滾利，其實真的很難達到960萬的目標。但透過降低支出+提高主動收入+投資理財，例如用初始月收入3萬，每年薪資成長1%+每年投資8%的複利，經過14年之後就達標960萬了！

再往後拉到40年，總資產就可以達到11,239萬的誇張程度，當然這是每年有認真存錢投資且薪水固定成長的前提下喔！

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：西城，原文：【理財的第一堂課】為什麼別買儲蓄險？投資三要素與退休規劃！｜Mr. 西城】