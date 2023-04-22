ROLEX、Hermès、CHANEL、LV　13款白色精品手錶推薦｜職場女裝錶

夏天當然要戴「白錶」才最消暑、應景啊！每到此季節，從Hermès（愛馬仕）、Bvlgari（寶格麗）、Chanel（香奈兒）、Piaget（伯爵）等…各大手錶品牌，就會紛紛以白色系手錶為主力，如白雲一般的明亮的絕對是儂粉們夏日穿搭的好夥伴！



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1. Rolex

勞力士真不虧為錶王欸！旗下大部分的錶款根本不畏疫情，買氣還是直衝天際，更別說像「Datejust」這等又更為搶手、難排到的標誌性系列！而且聽說品牌為因應全球各原物料成本飆漲，以及後續帶來的通貨膨脹效應，更於此時宣布，所有的售價亦皆於今年元月開始進行全面調漲。瞧瞧這只散發著淡淡放射光暈感、純淨到不行的白色鑲鑽面盤設計…好吧，小資如我，欣賞總可吧？

2. Chanel

1987年，香奈兒正式進軍製錶領域！說到品牌風格最為強烈的標誌性錶款，「J12」絕對是最廣為人知的「超級經典」！2020 年，是「J12」上市20周年的生日，手錶設計總監 Arnaud Chastaingt除了幫它換上全新的「Caliber 12.1」自製機芯，更以微幅度的設計 細節改變續寫傳奇，而在2022年，Arnaud Chastaingt 將「J12」加上Logo！「CHANEL」這6個大寫字母，不僅定義香奈兒的企業精神及地位，更賦予其無窮的創作靈感來源。而上年限量推出的「J12 Wanted」，將這個這個人人皆知的字母Logo混入於此次設計之中，讓「CHANEL」不再只是紙袋上單純的印製，而是從錶盤一路延伸至錶圈和錶帶，賦予了「J12」更多時髦的藝術性。

3. Harry Winston

素有「鑽石之王」美名的海瑞溫斯頓，從品牌經典的八邊形Logo延伸，推出名為「Emerald」的手錶系列，不僅再次呼應創辦人海瑞溫斯頓先生畢生鍾愛的祖母綠型切工，對於追求實用功能與珠寶魅力的女士而言，也是相當值得入手的經典系列。

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4. Cartier

卡地亞最為人知的錶款，除了「Santos」、「Tank」之外，俗稱「藍氣球」的「Ballon Bleu」，同樣也是品牌中的超級經典，「Ballon Bleu」乍看上下皆圓，但仔細一瞧，可是大有學問！流線型的3D立體錶殼宛如一顆鵝卵石，正面與背面都略呈渾圓的弧形；藍寶石水晶鏡面營造出奇妙的光學效果；而最鮮明的特色，莫過於一旁刻意放大凸出的藍寶石錶冠，也因為這典雅卻也趣味的錶盤細節，讓這系列持續保有高度的行情。

5. Hermès

對於想買名牌錶卻又不知從何下手的初學者，這款當初1996年由設計師Philippe Mouquet 設計誕生的愛馬仕「Heure H」手錶系列，可算是值得投資的入門級精品錶款之一。錶殼上「H」形狀，一眼便知名門處，其多種可更換式的彩色錶帶選擇，單圈或繞雙圈，怎麼換都開心。如果等不及凱莉或柏金（或是買不起），不彷先透過這只「Heure H」，展現低調不張揚的好品味。

6. Bvlgari

一說起寶格麗，大家先想到的肯定是那霸氣又神祕的「Serpenti」蛇頭！無論材質、色彩或設計樣式，品牌總會為這一經典系列賦予百變風貌、推陳出新，而價格定相較平易近人的「Serpenti Spiga」女錶，則將這一個經典識別的蛇頭錶盤線條變成更加簡練圓潤倒三角形狀，且再加上不怕磨損劃傷、高硬度、不褪色、親膚，可以說永遠都光亮如新的白色陶瓷鍊帶材質，無疑更適合身處職場女子們的日常實搭穿扮！

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7. Piaget

珠寶暨手錶品牌Piaget，在2013年的時後，將一款曾在1960、70年代所推出的古董珠寶錶形狀，重新予以嶄新創意、工藝…等詮釋所推出的「Limelight Gala」系列，其最鮮明的標識，莫過於錶盤上形似兩個數字「9」的不對稱交疊設計，簡練的線條及鑽石鑲嵌，是這系列一眼明識的華麗感；而這一款以白色面盤及錶帶為底，並在錶框邊緣點綴著粉紅色漸層寶石及鑽石，戴在手腕上也更顯精緻而優雅。

8. Van Cleef & Arpels

擁有百年以上深厚歷史的世家梵克雅寶，當中，最廣為人知的珠寶及手錶作品，除了有融入世家信念及植物花語的「Alhambra」幸運四葉草系列外，再來莫屬源於創辦人對於芭蕾舞劇的熱愛，進而創造出一系列擁有豐富靈動設計的「芭蕾舞者」與「仙子」這兩大意象作品了！1940年代初，以路易‧雅寶（Louis Arpels）對芭蕾舞的熱愛為靈感的首款芭蕾舞胸針問世後，活靈活現的芭蕾女伶的描摹工藝，旋即成為世家的經典設計。在本次應「Watches & Wonders Geneva 2022」（中譯：「鐘錶與奇蹟」）實體錶展中，推出的全新白色鑲鑽錶款「Lady Arpels Ballerine Enchantée」，面盤上的芭蕾舞伶身軀，以精金雕琢出玲瓏曲線，頭飾、臉龐、胸至腰，以及猶如燦爛盛開的花冠裙襬…等細節，則分別以鑽石、藍寶、內填琺瑯手工鑲飾而出。以極致細膩、傳統的工藝美學，詩意細訴著時間藝術的流轉。

9. Dior

品牌創辦人迪奧先生曾說：「舞會禮服令你敢於造夢，亦必能令你成為完美的女人。」正如常見於高級訂製服工作坊中所使用的緞面、羅緞和塔夫綢製作出宴會禮服，在這只同樣顯見頂級手工藝的「Dior Grand Bal Plume」系列女錶，則以結合白色羽毛及專利機能擺陀技術，使其這項設計，得以在猶如日式摺紙美學般的珍珠母貝錶盤上輕盈綻放，重現晚禮服搖曳生姿形象。不僅完美帶出品牌高級訂製服的核心精神，充滿細膩的美感，配戴在手腕上，更是百看不厭。

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10. Chaumet

Chaumet手錶系列「Pierres de Rêve」，每一只手錶的錶盤設計都美得不像話：有如玉般光澤的「蛋白木化石」、呈現粉桃色的「薔薇石」、形成針狀晶體叢集而成的「藍矽銅礦」等，一共鑲嵌十二種別於常見的特殊寶石材質，作為系列中的12款手錶設計。並巧妙運用自然紋理的流瀉方式，使其錶面形成，乍看就宛如一處處夢幻的神祕之境，或許是山谷、雪景、沙漠、浪濤，還是鐘乳洞…在簡約的錶觀中，透過這些絕美如景的錶盤，激起觀者強烈的情感波動。

11. Boucheron

綜觀近年所推出的系列作品中，顯見Boucheron已逐漸跳脫傳統工藝的侷限，並擅用現代科技優勢，為珠寶及手錶創作開啟了一個全新里程碑。就像這只「Miroirs Infinis」陀飛輪女錶，面盤採以灰色珍珠母貝為底，再於寶石上頭以雷射雕刻出的立體的雲朵圖案，搭襯錶框邊緣數顆鑽石的光影點綴，完美詮釋宛如「雲隙光」的美麗意象。

12. Louis Vuitton

以LV品牌經典手錶系列「Tambour」延伸而出的全新「Tambour Street Diver」錶款，於整體的設計上，除了保有該系列的原創精神，更添入了明亮歡快的運動風格，並集結所有潛水錶的必備條件，完美兼顧時尚的外觀與工藝手錶功能的實用性。

13. Hublot

相信對錶有在研究的讀者們，對於Hublot（宇舶錶）應該一點也不陌生，超酷、碩大外型不要說男生看了過癮，就連女生也都非常愛這類的中性錶款設計。為了迎接美好的夏季，品牌也於此特別獻上經典融合系列「Orlinski」女性手錶。由法國著名當代雕塑家Richard Orlinski操刀設計，並運用他最具代表性的符號美學，切割出立體錶殼與面盤，營造出個性化光亮感的鏡面效果，將40毫米的錶殼展現出千萬種光影變化，並與低調內斂的單色錶盤形成強烈的鮮明對比。大膽搶眼的造型搭配細緻的光影變化，絕對是新時代女性在仲夏之時展現自我風格的最佳利器。

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