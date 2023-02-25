職場穿搭｜ROLEX、OMEGA、BREITLING手錶推介　中金錶10萬內入手

說起中金錶，其實它的範圍不小，因為其可以與任意材質相搭、都極為合適，但在日常當中，我們最常見的還要屬貴金屬+鋼，這種雙色調的魅力，較之全鋼表更為貴氣、更添精緻，與全金表相比又更為耐用、低調，價格也是相對低廉一些，非常取巧。



今天，我們便為大家帶來三款中金錶，無論是設計還是性能各有其特色，看以下哪一款是您心目中的pick one？

ROLEX、OMEGA、BREITLING金鋼手錶推介（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 14

ROLEX 勞力士探險家系列M124273-0001

產品型號：M124273-0001

參考價：HKD 91,800

腕錶直徑：36毫米

機芯類型：自動機械

機芯型號：3230

錶殼材質：鋼

防水深度：100米

腕錶點評：既然是中金款，那我們就沒必要上10萬以上，在這個價位內勞力士這款36毫米中金款式探險家就不能不提了。提到勞力士的中金錶，可以說是相當經典了，其間金造型非常標誌，金質表圈、表冠加錶帶，其餘為鋼材質，可以說是當下最為傳統的間金設計了。圖中這枚間金錶款，錶殼的尺寸也是更為經典，36毫米的尺寸在過去更是風靡一時。其小巧美妙的精緻感，在男士腕間非常高貴，尤其是搭配襯衫、西服更有一股奢華的韻味。在設計方面，黃金表圈非常的圓潤，經拋光處理後，更是為其增添了一份精潤色澤，尤為細膩。其內部搭載的3230型機芯在性能方面都作了進一步的提升，動儲長達到70小時，防水性能達100米。間金蠔式錶帶配備蠔式保險扣，日常佩戴更加牢固方便。

同場加映：職場男士手錶｜ROLEX、TUDOR、OMEGA 盤點10大2022熱門潛水腕錶

+ 16

OMEGA 歐米茄星座系列41毫米腕錶

產品型號：131.23.41.21.10.001

參考價：HKD 77,400

腕錶直徑：41毫米

錶殼厚度：5.2毫米

機芯類型：自動機械

機芯型號：8900

錶殼材質：精鋼

防水深度：50米

腕錶推薦：在這個價位內第二款為大家選擇了這枚顏值頗高的歐米茄星座間金綠。這款腕錶在沿襲了星座系列設計風格的同時，還在其中融入了貴金屬材質，但並非是以往慣用的全金表圈，反而像在高雅深邃的綠色設計當中「點綴」了貴金屬作為裝飾，雅緻盎然。這款星座中金款的直徑為41毫米，尺寸適中。其金屬材質為18K黃金，呈現在經典的半月形切面以及「托爪」設計之上。表圈則為拋光黑色陶瓷材質製成，搭配沉穩的綠色盤面更加大氣經典。錶款配備了一條與整體配色相稱的綠色皮質錶帶，內襯則採用橡膠材質，更加適用於日常配戴。腕錶內部搭載歐米茄8900至臻天文台機芯，動力儲存達到了60小時。

同場加映：職場女裝手錶｜ROLEX、IWC、Piaget、江詩丹頓 9款正裝腕錶一覽

+ 5

BREITLING 百年靈45毫米復仇者B01計時腕錶精品店特別限量版

產品型號：UB01821A1B1X1

參考價：HKD 74,500

腕錶直徑：45毫米

機芯類型：自動機械

機芯型號：百年靈自製01型自動上弦機械機芯

錶殼材質：精鋼和18K紅金

防水深度：300米

腕錶點評：最後為大家帶來百年靈在去年帶來的這款復仇者B01計時腕錶，不同於上述兩款腕錶的設計風格，這款百年靈復仇者在融入貴金屬的同時，整體外觀更加霸道帥氣。腕錶採用精鋼和18K紅金錶殼，搭配岩灰色錶盤，直徑45.0毫米，厚度15.7毫米，錶殼經過拉絲潤飾，配備雙面防眩藍寶石水晶鏡面、雙向棘輪式旋轉表圈和透視表背，以及帶有防護裝置和雙密封墊的錶冠，具有300米優良防水性能。錶圈、錶冠和計時按鈕採用坑紋設計，尺寸碩大，即使佩戴手套也能輕鬆操控，硬漢標配。這款腕錶限量250枚，由精品店獨家發售。

總結：今天為大家帶來的上述三款中金錶，每一款都有其獨特的元素設計，非常顯眼並且極為耐看，性能也是均十分出色，無論是百搭經典的勞力士中金款還是顏值頗高的歐米茄星座中金款、頂配的複仇者中金款，均十分優異。如果正想購入這價位腕錶，表友們可以考慮一下這三款間金材質腕錶。

【本文獲「腕錶之家」授權轉載。】