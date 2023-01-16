一人頂三人工作量　更被老闆人格辱罵　打工仔卑求忍耐不哭方法

新人在職場上會面對諸多壓力，但如果面對不合理的工作份量，可以考慮辭職另尋他路。



日前就有一位女上班族表示，她月薪大約台幣2萬6左右（約港幣6,800元），但承擔了兩位離職同事的工作，還在開會時被老闆人格侮辱，讓她淚崩喊「如何忍耐不哭？」

若然人工是「包受氣」，這位老闆也應該多加事主一點人工吧！（按圖了解）

+ 8

一名女網友在Dcard發文表示，公司的前輩接二連三離職，他們的工作交接到她身上。事主指出「我才剛畢業一年，入職後有自己的工作量，還得承擔多出來的2份業務，也要帶新人工作」，如此龐大的工作量卻只有約台幣2萬6千元左右。

但最令她受不了的是，老闆在會議室裏對她咆哮，怒罵她「工作做不完就加班做，不然我請妳來幹嘛？效率爛是妳的問題，其他同事回家都有回信工作，就只有妳沒有在家工作，妳在抱怨甚麼？」

事主氣憤補充「同事因為育兒問題，每天都上午9時才到公司，下午3時至4時就回家居家辦公，當然要把工作帶回家做，不然上班時數根本不滿8小時」。沒想到老闆不止對她態度無禮，還數落她「人格、做事方式」，質疑事主常抱怨工作量太多，疑惑她「整天在忙甚麼？」如此的謾罵長達半小時，讓她忍受不了，直接在公司爆哭。

文末，她崩潰表示「這份工作讓我越做越沒自信，雖然我已經考慮要離職了，但我想今後我還會遇到同樣的事情，我要如何忍住眼淚，去跟老闆辯論跟說明呢？」

對此，許多網民安慰她：

．「妳可以記得這種被侮辱的感覺，努力去提升自己找一份更好的工作，他是僱主但不代表妳要聽他的，工作是雙向的，他不聽妳的話，當然妳也可以離職」

．「為甚麼要已經考慮離職，請直接決定離職喔！這麼愛罵愛凹員工，直接離職呀！如果妳離開，之後同事也撐不住離職最好。讓這間爛公司開天窗，惡性循環惡起來」

．「這種薪水和工作量根本不成正比，何況還要加班，依勞基法規定跟老闆提離職即可，老闆硬要理由的話，委婉一點可以說自己能力不足，無法勝任這項職務，怕影響公司未來發展」



【延伸閱讀，更多辧公室見聞分享】

辭職｜跟公司計到盡拎完獎金即走？網民提醒事主 公司比他更懂計

+ 4

辭職｜員工離職只用「3個字」通知上司？如此霸氣 贏得網民共鳴

+ 5

延伸閱讀：

上班族問「升不上主管職怎辦？」 過來人曝：跳槽最快

同事離職後友誼難保？網揭和前同事斷絕聯絡的「現實原因」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】