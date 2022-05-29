理財｜不再視「買樓」為目標　打工仔：存款有多少比置業更重要

編按：「買樓置業」是不少人的人生目標之一，但當樓市久久未跌，人工卻加得少少的情況下，年輕人心中的「業主夢」總是很遠，甚至，更已不再發夢，不再以「買樓」為一個目標。以下的分享雖是來自深圳，但在同樣的大氣氛，你或會發現，彼此所面對的困境其實很相似。



早上7點出頭，是顧妍一天當中尤為幸福的時刻。她坐在臨窗的化妝台前，太陽昇起不久，灑進窗內的光線澄澈乾淨，窗下的馬路上，車輛穿梭聲漸漸密了起來。晨光裏的喧鬧，也意味着生機與活力。這個房子顧妍住了兩年，同一套住宅裏還住着她另外兩個室友。三個女孩同一年畢業，又在深圳同一家公司找到人生第一份工作，彼此知根知底也相處默契。

一年前，顧妍手裏的錢，可以在深圳付一套房子的首期。她也曾跟着中介，在自己的住的小區，看過兩套掛牌出售的住宅。顧妍看房時，不自覺地會跟自己的住處做對比，同樣的採光、相差無幾的視野……

「買下來，生活的變化能有多少呢，不買，我一樣會在這樣的房子裏生活。」

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「買了房，就穩定了嗎？」

來深圳6年，顧妍身邊熟識的朋友，陸陸續續把買房提上日程。經濟條件好些的，咬咬牙買在深圳，更多人把房子買在東莞或惠州，平日也沒有甚麼機會住。

「看着別人買房，卷嘛，身邊的人都往前進了一步，自己還沒有」。回頭去看，顧妍認為曾經對買房的渴望，更多的是跟風心態。

從湊夠首期打算買房，到最終打消這個念頭，顧妍花了大概半年的時間。

她細細算過，真要在深圳買房的話，付完首期之後手中再無餘錢，每個月的房貸也是不小的壓力，朋友們在買房之後，生活質量明顯下降，也不敢隨意辭職換工作，「相當於真的在為房子打工」。

那半年時間裏，顧妍一直跟家裏商量是否買房。母親生活在湖北老家，對投資理財，以及一線城市焦慮並無多少概念，母親對居住的本質需求，有自己的理解。某次看房過程中，顧妍指着房間告訴視頻另一頭的母親，「這房子一個月租金一兩萬」，母親聽了不以為然，「住這樣的房子，睡覺就不用自己睡了嗎」。

「我一想，好像是的，住的地方，能滿足你的基礎要求之後，沒必要再去攀比其他的東西。」

來深圳7年多，姚知微一度懷揣着買房的熱情。與顧妍一樣，她也把這股熱情歸因於「盲目跟風」。

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「2016、2017年左右，身邊的人特別熱衷於買房，都覺得一定可以增值」，姚知微手裏的錢，只能考慮深圳周邊或者老家，「如果真的買了，哪裏都不會去住的」。

她去惠州、東莞都看過，推銷的中介話講得很是漂亮，交通規劃、升值空間似乎在轉眼之間，回來後冷靜下來，她心裏沒底。

姚知微清楚，朋友們買房更多的是在跟風，並沒有多少理性判斷，而自己的投資能力，她也沒多少信心。在她身邊，有個善於規劃的朋友，在老家買了房子，並在30歲左右離開深圳，回家找了份不錯的工作，收入在當地已屬頂尖，這是朋友當中，極少數生活得不錯的購房者。

她也考慮過老家的房子，差一點就付了定金，「當時猶豫了一下，沒想好怎麼用這個房子」。還沒最終下定決心，疫情來了，她暫時摁住了買房的念頭。半年後，家裏老人生了場了大病，姚知微意識到眼前的責任，父母在農村沒有養老金，弟弟剛工作，真的買房的話，手裏再無存款，家裏一旦需要錢，賣房變現沒那麼容易。

深圳的很多朋友，都勸姚知微儘快買房，對此她有自己的考量，「大家情況不同，他們有些家境不錯，父母都有養老金，有些收入比我高很多，我沒辦法學他們」。

她留意到朋友們買房前後的變化，他們要承擔房貸、養家壓力，生活相比以前過得緊巴巴的，「從前敞開了吃、敞開了玩，報一些感興趣的課程，都可以大膽花錢，現在一般能省則省」。

也有朋友買了房子之後，日子捉襟見肘，因為日用品買稍微好些還是差些，夫妻倆都能吵起來，最近倆人已在商量離婚，「當然這不是買房導致的，可如果負擔超過了自己的經濟能力，肯定會影響心態和家庭關係」。

姚知微現在的合租室友，買的房子距離公司太遠，也只能周末回家，她身邊買房的朋友，不少人的居住狀態都與室友相似。其中一個朋友，在老家重慶買了套房子，近幾年價格翻了一倍，「一下子就成百萬富婆了」，但現在還是跟丈夫住在深圳城中村裏，「買房，未必能解決穩定居住的問題」。

「從根本上說，你能不能得到一個穩定的生活環境，不是有沒有房決定的，而是手頭有沒有錢」。

「還是把目光放遠一些，多投資自己」，接近30歲了，姚知微希望有相對放鬆的精神狀態，以及足夠的經濟能力，能讓她專注於能力的提升，以應對職場的年齡歧視。

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「出租房裏，家的感覺一直都在」

姚知微的生活經驗告訴她，大城市的穩定感和安全感，與職業有着莫大的關係。

現在這家公司她工作了6年，此前的職業經歷當中，她跳槽頻繁，住處也跟着工作不斷地換，最短的租房周期不到一個月，「那時確實感覺是漂着的」。

在那些短暫的職業經歷中，她做着重複且缺乏成長性的工作，直到加入現下的公司，她才在工作中一步步成長起來，住處、人際關係隨之慢慢穩定下來。

姚知微與同事合租在坂田的住宅區裏，房東也是公司裏的同事。到現在為止，她和室友已經住了四年，租金漲了一些，不過相比市場價低了一兩千，「只要他不賣房，我們可以一直住下去」。

這是她來深圳後，住得最滿意的地方。卧室的落地窗很大，陽光每天毫不吝嗇地灑進來。室友們都在同一家公司上班，因為相熟，溝通一些生活瑣事時，很多時候只需要一句話；平時取快遞時，女孩們都會搭把手幫其他人取回來；周末的時候，大家還能湊在一起做個飯； 其中一位女孩的男友，也是另一位室友介紹的。

「這種歸屬感和安全感，跟家不太一樣，更像是大學宿舍」。

顧妍跟自己的兩位室友，關係要更緊密些。

三個女孩的友情，剛到深圳便結下的。顧妍與其中一位室友，來深圳沒多久便合租在一起，合租之前倆人經常湊在一起，吐槽各自的男友，吐槽到最後，兩人約定，都結束掉雞肋一般的戀情，一起合租生活。

一個室友買了車，三人恰巧都在南山上班，每天早上，顧妍和另一位女孩搭着室友的順風車上班；大家每年都會一起旅遊，疫情前去國外，疫情後就在國內找個地方；大大小小的節日，姑娘們都會投入極大的熱情，聚在一起搞些儀式感，「比如冬至，我們會專門剁餃子餡包餃子，一起包的這個過程，就很有家的感覺」。

房東人也很不錯，顧妍和室友租了兩年，對方沒提過漲房租。很多時候，她在微信上把房租轉過去，24小時後又被退回來，「好像這個房子他就沒放在心上」。房間裏的家電傢俱，有甚麼地方壞了，只要女孩們提出來，房東馬上買個新的送到門口。

搬進這個房子之前，顧妍住過集體宿舍，也在城中村住過兩年，每次搬家要好的幾個朋友都會過來幫忙，「在城中村住的時候，也是很温暖的，可能我適應能力比較好，一直都覺得住不錯，每次換房都是因為東西太多，住的太擠，家的感覺一直都有。」

「如果有穩定的圈子，穩定的工作，就不會覺得自己是在飄着。」

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大城市的穩定感：能力、追求，恰到好處的慾望……

在大城市生活，顧妍身上這種天然的安全感，除了工作，交友圈子給予的穩定性，一定程度上來自於內在。

「環境總是會變化的，穩定的是你個人的心態吧，這種心態應該還是由慾望決定的，比如對於深圳買房，你把這個看得特別重，心態也會跟着變化。」 這也與她在家庭中的自由度有關，「父母對我沒有太多要求，我媽會說，感覺你就應該在外面，接受外面的新事物。」

兩年多的疫情，令顧妍對風險有了新的認識，「雖然都覺得深圳房子變現快，但我覺得手上存款多的話，能更好地應對大環境的變化。」

在姚知微看來，所謂的「有房才有歸屬感」，實際是消費主義觀念作祟，「如果在房貸壓力下，你放棄了更好的機會和空間，把工作荒廢了，那有點得不償失」。

目前的工作和職業空間，給了姚知微極大的安全感，「還是要跟工作較較勁，個人能力還是很重要的，不用害怕在職場掉隊，這個是真正能給我們安穩的東西」。安全感之外，她還有很多融入深圳這座城市的方法，平日裏做個義工，就是其中之一。

跟顧妍一樣，姚知微不願為婚後可能面臨的現實問題過度焦慮，「將來孩子的學位也好，別的事情也好，問題來了，總能找到解決的辦法，過好當下更重要。」

莊子明來深圳十幾年了，近兩年到了談婚論嫁的階段，他才和女友商量起買房的事情。兩人的心態很佛系，按照莊子明在深圳保障性住房輪候庫裏的排名，他早已有了申購安居房的資格，但考慮到通勤距離，他全放棄了。

他和女友商量過，如果能申請到羅湖和寶安的安居房，就考慮買下來。如果始終未能申請到，那一直租房也沒問題。

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來深圳這麼多年，莊子明經歷過深圳樓市最瘋狂的景象，身邊的朋友買房時，他也不是沒有羨慕過。但對於買房，他始終缺少其他人身上的焦慮與渴望。

這與莊子明的生活經歷有關。大學畢業來到深圳時，他父母已在深圳生活了20多年，老兩口一直住在親戚的房子裏，幾乎從未搬過家。親戚是深圳羅湖某個城中村的本地村民，在深圳有不少房子，也願意為莊子明一家提供個穩定的住處。

父母與莊子明共同生活幾年後，離開深圳回到老家湛江，莊子明在父母的住處接着住到了現在。

「有一個非常穩定的住處，這個底氣，應該說還是給了我足夠的安全感」。他身邊不少朋友，30歲左右便離開深圳回到老家，原因無外乎「買不起房子」。他也想過，如果自己在深圳無依無靠，要不斷租房、搬家，那肯定會強烈的漂泊感，甚至對於買房，也有極強的迫切感。

5年前，莊子明手裏的存款，能夠支付深圳房產的首期，要好的朋友也剛剛買了房子。也在這個時候，他沒有過多猶豫，辭了職，把手裏的錢投入了自己的創業公司。

「可能老一代人覺得，成家立業一定得有房，在我這裏，住得穩定就可以了，人更應該追求的事業，或者喜歡做的事情」，疫情以後，他的公司也在苦苦支撐。

房子在莊子明這裏，無非兩個作用，一個是居住，一個是投資。他我沒有在房子上做投資的打算，在居住層面，有個穩定的住處，不用費力搬來搬去，無需考慮租金漲幅影響生活，「對我來說，歸屬感和穩定感已經可以滿足了，從住的角度來說，這個房子是不是你的，影響不大」。

莊子明的同齡人當中，很多人談及買房，常會強調「總得給孩子留個房子」。對此他有自己的理解，「小孩對房子的態度，取決於父母的言傳身教」。就像他的父母，在深圳生活了30多年，沒想過在深圳買房，也從未給過他買房的壓力。

「那麼多人來深圳，是因為有自己追求的事情，看重了這裏的機會，不是為了這裏的房子來的。」

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