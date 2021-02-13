農曆新年｜被保安刁難、餐廳出餐慢　外送員5大辛酸記得多加體諒

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-02-13 10:30

懶人經濟正盛行，2020年更因為疫情影響，外賣平台使用需求大增，在快速發展下，不管是外賣員還是叫外賣的消費者，都遇到許多摩擦，從網絡上發文抱怨，到鬧上新聞媒體版面都有，這些過往未出現過的話題，也逐漸在網絡流行。

叫外賣的會躁，送外賣的都會一樣會躁！（按圖了解更多！）

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到底外賣員在網絡上最討厭遇到的，叫外賣的使用者又最不想碰的事件有甚麼？今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查告訴你，不管今晚你是接單還是點單的人，都往下看看彼此的難處吧！

餓等餐點卻消失？叫外賣最生氣5大事件

NO. 1 外賣時間大延遲

網友們最討厭點外賣時，上面明明就有顯示外賣時間大約要多久，但你慢慢等～慢慢等～等到都睡着了，餐點都還沒來是怎樣？預估時間從半小時變一小時無限延長，彷彿進入精神時光屋，讓本來就餓肚子血糖降低易怒的人，遇到這種情況更是一把無名火狂燒。

＃網友怎麼說

午餐吃成下午茶

預計時間真的是參考用，餓肚子等不到真的會火大

NO. 2 無故被取消訂單

當你手機滑了老半天，終於決定要吃甚麼，或是跟同事一起訂下午茶，搞了很久終於統計完，興奮等着餐點，卻被告知被取消訂單，讓人瞬間白忙一場，不少碰過這個狀況的網友都超傻眼，不但浪費了時間跟精力，更讓原本的好心情瞬間down到谷底。

＃網友怎麼說

有種被耍的感覺

壓線點單被取消，想去另一個平台也沒得訂⋯

應該是沒人接單，所以取消吧

NO. 3 餐點不符圖片又難吃

喜歡叫外賣的人，大部分不介意多付一些運費，為的就是能換來一桌熱騰騰的美食，常常遇到外賣抵達，平台上的商品照跟實體照有落差，賣相差又不好吃又冷掉，有些甚至用容器墊高，減少整體的份量，讓很多滿心期待飽餐一頓的網友，有被欺騙的感受。

＃網友怎麼說

不如去樓下便利商店吃

有些照片真的是詐欺

叫到難吃的外賣真的無言

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NO. 4 外賣員按完成你沒有收到

叫外賣的人之所以懶，就是相信錢沒有變不見，只是變成你喜歡的形狀，但卻常常遇上錢跟美食，兩者都不見的狀況。原本應該是等美食送到門口的期待，卻換來系統顯示收到，自己沒有拿到食物的失落感，若是綁定信用卡付費，更是連錢都一起蒸發，讓許多網友發文抱怨「真的超不爽」。

＃網友怎麼說

不知到底是被吃了還是被丟了

消失的餐點就是消失了，跟愛情一樣。

所以不管哪個平台，我一律用現金付款！

NO. 5 平台客服很爛

點外賣如果遇到任何問題，想要申訴反應卻求助無門，讓許多網友們覺得很生氣，平台為了要服務眾多的使用者，大部分都使用APP線上文字客服，顧客無法與真人線上對話，有時候客服處理速度慢，或是被罐頭訊息回覆，讓許多吃不飽、心情不好的人更火大。

＃網友怎麼說

給我的回應都是感謝我⋯

每次都問非所答，要我去找餐廳

客服回覆很慢

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有苦説不清！外賣員最怕踩到哪種雷？

NO. 1 店家拖延餐廳態度差

台中富王鴨肉店家怒嗆外賣員「毛沒長齊」，引起軒然大波，不僅讓忍氣吞聲已久的外賣員一吐不滿，也讓消費者跟着怒抵制。外賣員不僅平常會被部分客人刁難、社區保安以歧視態度對待，不少雷店家接單後未按時出餐，外賣員上前詢問，還得被罵的情形不是富王鴨肉單一個案，讓外賣員很兩難直呼「難做人」。

＃網友怎麼說

不爽接單沒本事按時出餐，按取消訂單就好了

被店家歧視真的很莫名其妙

又沒人逼店家合作，到底囂張甚麼？

NO. 2 聯絡不到客人

時間就是金錢，對外賣員來說每分每秒都很寶貴，盡力保護餐點並順利送達，卻聯絡不到點單的客人，只能站在門口乾等，網絡上就有外賣員遇過電鈴壞掉，狂打電話也不接的客人，只能把餐點放在外賣箱佔位置，事後卻又被以「關靜音沒聽到、門鈴壞掉、你們的問題」指責，使許多外賣員怨氣連連。

＃網友怎麼說

很多不接電話都是正在打遊戲

最遠的不是取送5公里，而是我在你家門口 你卻死不接電話

NO. 3 地址超難找

當餐點順利拿到手上，外賣路上也一路順暢，好不容易抵達客戶提供的地址，卻發現是一片荒郊野外，或是黑暗的巷子，看起來完全沒有入口，讓許多外賣員上網無奈發文，許多客人叫外賣時，地址沒寫詳細，只寫很難認得地標例如：公園、巷口等，若是晚上或是雨天尋找難度加倍，找不到又得被催。

＃網友怎麼說

地址不能打詳細一點嗎？

遠又難找，客人又傳迷路了嗎？心裏無限os⋯

千萬不要只點選「現在位置」，因為地圖定位的地址一定是錯的。

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NO. 4 交通出狀況、遇到車禍

外賣員不僅要忍受風吹日曬雨淋，保護好餐點並盡快送達到客戶手上，但還得面臨塞車延遲，擠在車陣的狀況，有時就算遵守交通規則，也可能碰到其他車子違規所造成的意外，幸運的可能只是擦撞，嚴重點受傷導致喪命的事件也有過，送單必須跟時間賽跑，同時也得冒風險。

＃網友怎麼說

真的是用生命賺錢

騎機車真的是玩命啊

賺錢有數 生命要顧

NO. 5 被保安、警衛刁難看不起

外賣行業興起後，也讓許多社區大樓的保安警衛工作量增加，外賣員違規臨時停車，保安態度不耐煩等狀況屢見，若在雙方不互相體諒的情況下，很容易產生摩擦，先前就有外賣員發文被罵「智障、白癡、低能」，有外賣員就覺得物流都不會被如此對待，自身卻遭歧視很不公平。

＃網友怎麼說

黑貓宅配就不會這樣對待

走錯路被保安罵

保安對送東西的好像有仇一樣，我也不懂

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