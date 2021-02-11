農曆新年｜朋友送的禮物都要丟？跟10種雜物斷捨棄才算懂愛物惜物

撰文： 經理人 最後更新日期： 2021-02-11 09:29

編按：農曆新年快到，趕緊大掃除將辦公室與家居清理好吧！很多人有迷思，不知有紀念價值、買來很貴的東西該否丟掉，這就不妨看看以下的看法，想想怎為生活斷捨棄吧！

「我就是捨不得啊！」面對取捨的時刻，很多人都會感到猶疑，深怕一個不小心，就丟錯東西。對於丟棄下不了手的人，讓兩大整理名家《斷捨離》的作者山下英子和《太多了》作者彼得‧魏爾許（Peter Walsh）告訴你，面對取捨的選擇，你該怎麼想才對！

斷捨離時總是丟不下手？以下的6大迷思也有困擾着你嗎？：

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解了迷思，就要懂清哪10種雜物是可放心丟掉…：

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迷思1：或許有一天會用到

魏爾許：留下這些雜物是為了需要，還是為了滿足某個根本不存在的未來？不丟掉用過一次的調味品，是因為或許會再度下廚；不丟掉太緊的牛仔褲，說不定某天會減肥成功。

以上都對，但前提是你真的能為這些「或許」訂出一個明確實行的日期，否則這些物品永遠都只會是用不到的雜物，而每次看到它們，就會提醒你訂的完成計劃有多失敗，並阻礙你活在當下。

迷思2：丟掉等於浪費

山下：很多長輩從小對我們耳提面命「要惜物愛物，不可浪費！」這種觀念其實是源自於物質缺乏的年代，但現今情況早已不同，每個人擁有的東西早就供過於求，若我們還受到舊觀念的桎梏，就會陷入「東西好多，無法把房間整理乾淨」的困擾。不妨換個想法：只取用真正需要的東西，把多餘的東西丟掉，才是適合現今社會的愛物惜物做法。

迷思3：當初買的時候很貴

魏爾許：對於當初高價買來但現在用不到的東西，很多人都無法狠下心捨棄，彷彿不放手，就能緊緊抓住當初花掉的錢。但為了存放這些東西，你是否需要花更多錢？想想每個月所付的房租或貸款，每一坪空間都要花錢，假設這些無用雜物佔據了你生活空間的1/10（常常會是更多），你等於每年浪費一大筆開銷在一個不能使用的空間上！

更何況，這些東西多數隨着時間過去而大幅貶值了。

迷思4：那是別人送的禮物

山下：捨棄別人的禮物，常會讓人感到過意不去，彷彿這麼做就是背棄了對方的好意。但禮物不是贈禮者本人，這個物品在「贈送」與「受贈」的當下，就已經完成它的任務。

換句話說，禮物本身只是用來表達心情的一種媒介而已，況且我們的房間並不是用來展示禮物的展示櫃，讓自己擁有舒適的生活空間、活得愉快才是最重要。

迷思5：這東西充滿回憶

山下：回憶的價值是在「回憶」本身，而不在「回憶的物品」。真正重要的回憶，即使物品不存在，我們依然可以從現在去找尋當初的人事物，重新建立新的回憶，而不是去保存象徵過去的物品，讓自己一直沉溺在過去。

迷思6：那些東西不是我的

魏爾許：很多時候，我們其實在幫朋友或家人儲存東西，我們是很好的人，不會將別人的物品擅自丟掉，但這麼做，卻等於放任別人的東西盜走那些原本屬於我們的空間，因為擁有一樣東西，和為別人保管物品，是截然不同的兩件事。

你可以通知對方一聲，然後開始捨棄，過自己的生活。假如那些東西對某人真有那麼重要，它為甚麼會放在你家？

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10種「一定要丟」的雜物

《零雜物：讓生活輕盈，讓心更自由》整理了10種一定要丟掉的雜物，也可以幫助你在整理的時候，好好地斷捨離！

雜物1：不喜歡的東西

如：因為口袋不夠深而買的次級品

雜物2：不想要的禮物

如：家裏裝潢是工業風，卻收到粉紅色窗簾

雜物3：用不上的東西

如：跟風買來的腳踏車，卻一次也沒騎

雜物4：待修理的東西

如：電風扇

雜物5：傷感情的東西

如：前情人的紀念品、落榜通知書

雜物6：長期借放的東西

如：替好友保管的書籍

雜物7：瑣碎的小玩意兒

如：餐廳贈送的原子筆、印有機構名稱的宣傳品

雜物8：難纏的文件與紙張

如：成績表、稅單、保證書、有優惠券、儲分·卡、便利貼

雜物9：無用的數位資訊

如：雜亂的電子檔、垃圾郵件，雖不占空間，但找檔案浪費的時間絕不亞於實體雜物

雜物10：超出實際需求的空間

如：大房子的空房變成倉庫，得用額外心力、金錢整理

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